Açoriano Oriental
Entre na sua conta
Aceda aos seus dados e faça a gestão da sua subscrição.

Indique o seu nome de utilizador ou endereço de e-mail.
Esqueceu a sua palavra-passe?
Não é membro? Assine hoje.
  • INÍCIO
  • OPINIÃO
  • DOSSIÊS
  • EDIÇÃO IMPRESSA
    • Pescador lúdico morre na Poça dos Frades na ilha de São Jorge


    Um pescador lúdico de 33 anos morreu no domingo, "após alegadamente ter mergulhado enquanto praticava a atividade de pesca submarina na Poça dos Frades, no concelho das Velas, na ilha de São Jorge", adianta comunicado da Autoridade Marítima Nacional

    Hoje, 11:37
    Pescador lúdico morre na Poça dos Frades na ilha de São Jorge

    Autor: Susete Rodrigues

    A Autoridade Marítima Nacional explica que o alerta foi recebido pelas 15h50 de domingo, através da PSP, e foram de imediato ativados para o local elementos do Comando Local da Polícia Marítima da Horta e dos Bombeiros Voluntários das Velas.

    "A vítima foi retirada da água e transportada para o porto das Velas, onde foi efetuado o auto de verificação do óbito pelo Delegado de Saúde", refere o comunicado da AMN..

    Após contacto com o Ministério Público, o "corpo foi posteriormente transportado para a morgue do centro de saúde da Calheta pelos bombeiros". ​

    O Gabinete de Psicologia da Polícia Marítima foi ativado.

    O Comando Local da Polícia Marítima da Horta tomou conta da ocorrência.

    PUB
    Regional Ver Mais
    Cultura & Social Ver Mais
    Açormédia, S.A. | Todos os direitos reservados

    Este site utiliza cookies: ao navegar no site está a consentir a sua utilização.
    Consulte os termos e condições de utilização e a política de privacidade do site do Açoriano Oriental.