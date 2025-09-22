Pescador lúdico morre na Poça dos Frades na ilha de São Jorge

A Autoridade Marítima Nacional explica que o alerta foi recebido pelas 15h50 de domingo, através da PSP, e foram de imediato ativados para o local elementos do Comando Local da Polícia Marítima da Horta e dos Bombeiros Voluntários das Velas.



"A vítima foi retirada da água e transportada para o porto das Velas, onde foi efetuado o auto de verificação do óbito pelo Delegado de Saúde", refere o comunicado da AMN..



Após contacto com o Ministério Público, o "corpo foi posteriormente transportado para a morgue do centro de saúde da Calheta pelos bombeiros". ​



O Gabinete de Psicologia da Polícia Marítima foi ativado.



O Comando Local da Polícia Marítima da Horta tomou conta da ocorrência.

