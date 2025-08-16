Açoriano Oriental
    • Montenegro expressa consternação face a incêndio em Mirandela que matou seis idosos

    O primeiro-ministro expressou "muita consternação" pelo sucedido no lar da Santa Casa da Misericórdia de Mirandela, onde morreram seis idosos num incêndio, e agradeceu o "grande trabalho de todos os que evitaram maiores proporções ao incidente".

    Hoje, 20:07
    Autor: Lusa

    "Recebi com muita consternação a trágica notícia do incêndio no lar da Santa Casa da Misericórdia de Mirandela", disse Luís Montenegro na rede social X, apresentando "sentidas condolências aos familiares das vítimas mortais e votos de rápida recuperação a todos os feridos".

    "Agradeço também o grande trabalho de todos os que evitaram maiores proporções ao incidente", assinalou.

    Seis idosos do lar da Santa Casa da Misericórdia de Mirandela morreram hoje num incêndio nas suas instalações, que causou ainda 25 feridos, cinco dos quais graves, que foram transportados para os hospitais de Mirandela, Macedo de Cavaleiros e Bragança.

    A PJ está a investigar o caso.

    Devido à gravidade da situação, o município de Mirandela, no distrito de Bragança, decretou três dias de luto.


