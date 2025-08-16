Incêndios: Aviões Fire Boss cedidos pela Suécia só chegam na segunda-feira

Num ponto de situação dos incêndios em Portugal continental, o comandante nacional da Proteção Civil, Mário Silvestre, informou que os dois meios aéreos provenientes do Mecanismo Europeu de Proteção Civil, e que estavam previstos chegar no domingo, “só chegarão na segunda-feira”.



“Por constrangimentos na sua operação, a informação por parte do Mecanismo é que eles só chegarão na segunda-feira”, disse Mário Silvestre, na sede da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, (ANEPC), em Carnaxide (Oeiras).



A chegada dos aviões foi anunciada na sexta-feira pelo secretário de Estado da Proteção Civil, que na altura adiantou que os aviões deviam começar a operar na segunda-feira.



Na sede da ANEPC, pelas 19:00, Mário Silvestre sublinhou que em todo o país estavam “ativas 10 ocorrências que estão a empenhar um total de 3.982 operacionais, com 1.300 veículos e 36 meios aéreos”.



“As 10 ocorrências que apresentam uma maior preocupação são as ocorrências de Trancoso, Sátão, Piódão, Arganil, Candal, na Lousã, Pêra do Moço, na Guarda, Poiares, em Freixo de Espada à Cinta, Santo António, no Sabugal, e Nisa, embora Nisa seja uma ocorrência que está a correr muito bem do ponto de vista do combate, Lousada e Arnoia, Celorico de Basto”, acrescentou.



O comandante adiantou ainda que hoje foram efetuadas 174 missões aéreas, embora a utilização destes meios na zona da Guarda e nas restantes ocorrências na zona norte de Portugal continental tenha sido complexa devido ao fumo que se fazia sentir.



De acordo com Mário Silvestre, a “sub-região das Beiras e Serra da Estrela registou também hoje, para além do grande incêndio de Trancoso [distrito da Guarda], mais seis ocorrências, o que criou um esforço muito significativo no dispositivo que já está numa pressão muito significativa”.



Em fase de resolução estão 46 ocorrências, com 1.139 operacionais, 355 veículos e 14 meios aéreos.



Estão ativados os planos distritais de Viseu e de Coimbra e os planos municipais de Trancoso, Oliveira do Hospital, Arganil, Aguiar da Beira, Sátão, Sernancelhe, Seia, Pampilhosa da Serra, Tábua e Góis.



Pelo menos nove bombeiros sofreram ferimentos ligeiros e foram enviados para unidades hospitalares.



A Proteção Civil fez ainda um apelo à população para ter “algum cuidado no estacionamento dos veículos”, uma vez que foram registados diversos constrangimentos na circulação dos meios de socorro.

