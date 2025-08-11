Açoriano Oriental
    • Consumo de drogas sintéticas começa na infância

    O toxicologista Ricardo Dinis-Oliveira alerta para a mudança que se está a verificar no perfil dos consumidores, referindo que há crianças de 12 anos a consumir drogas sintéticas.

    premium
    11 de Aug de 2025, 17:47
    Autor: Ana Carvalho Melo
    “Na região do Grande Porto, no Norte, onde exerço a minha atividade, temos observado que os consumos estão cada vez mais presentes entre os mais jovens. Já temos casos - que eu não me lembro de acontecer desde os anos 80 - de iniciação ao consumo aos 12 anos”, refere.Este fenómeno deve-se, na perceç...
