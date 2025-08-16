SATA impedida de voar devido a greve do IPMA quer ser ressarcida de prejuízos

Em comunicado enviado à agência Lusa, a companhia aérea açoriana referiu que a paralisação dos trabalhadores do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) obrigou, na sexta-feira, ao cancelamento de 42 voos, “afetando cerca de 3.000 pessoas”.



“A administração do grupo SATA vai agir judicialmente para ser ressarcida dos prejuízos causados por esta greve e pelo não cumprimento dos serviços mínimos”, adiantou a empresa.



O cancelamento de diversas ligações aéreas “comprometeu gravemente a mobilidade dos açorianos”.



“O acesso a serviços essenciais, incluindo cuidados de saúde, ficou dificultado e foram violadas obrigações elementares de serviço público”, referiu.



Segundo a nota, no dia 08 de agosto “a presidência do IPMA confirmou à administração do grupo SATA que estava salvaguardado o cumprimento dos serviços mínimos, mas tal não aconteceu”.



“A situação é particularmente grave não só pelo incumprimento, mas também porque impediu a companhia de adotar medidas preventivas adequadas, dado que o IPMA não informou em tempo útil que os serviços mínimos não seriam efetivamente cumpridos”, disse.



A SATA Air Açores (responsável pelas ligações interilhas) adiantou que “está a fazer todos os esforços para repor a normalidade da operação durante o dia de hoje, com diversos voos extraordinários programados para minimizar os impactos para os passageiros”.

