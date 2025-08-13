Açoriano Oriental
Entre na sua conta
Aceda aos seus dados e faça a gestão da sua subscrição.

Indique o seu nome de utilizador ou endereço de e-mail.
Esqueceu a sua palavra-passe?
Não é membro? Assine hoje.
  • INÍCIO
  • OPINIÃO
  • DOSSIÊS
  • EDIÇÃO IMPRESSA
    • Aniversário do serviço de hemodiálise do HDES

    O serviço de hemodiálise do Hospital Divino Espírito Santo (HDES) de Ponta Delgada vai celebrar, na quinta-feira, quatro décadas de existência, “marcando um momento de grande significado para o Serviço Regional de Saúde”, foi hoje divulgado.

    Hoje, 16:45
    Aniversário do serviço de hemodiálise do HDES

    Autor: Lusa


    Em comunicado, a direção da delegação nos Açores da Associação Portuguesa de Insuficientes Renais Crónicos referiu que o serviço “consolidou-se como uma referência regional na prestação de cuidados especializados, mantendo um compromisso constante apesar das dificuldades existentes ao nível das infraestruturas, a proximidade e a humanização do atendimento”.

    A associação refere, no entanto, que a data comemorativa é também um momento de reflexão sobre os desafios que se colocam no presente e no futuro, salientando que “a crescente procura e a evolução das necessidades clínicas tornam urgente a construção de uma nova sala de hemodiálise, que permita oferecer melhores condições aos utentes” e a melhoria das condições de trabalho dos profissionais.


    PUB
    Regional Ver Mais
    Cultura & Social Ver Mais
    Açormédia, S.A. | Todos os direitos reservados

    Este site utiliza cookies: ao navegar no site está a consentir a sua utilização.
    Consulte os termos e condições de utilização e a política de privacidade do site do Açoriano Oriental.