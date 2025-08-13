Aniversário do serviço de hemodiálise do HDES





Em comunicado, a direção da delegação nos Açores da Associação Portuguesa de Insuficientes Renais Crónicos referiu que o serviço “consolidou-se como uma referência regional na prestação de cuidados especializados, mantendo um compromisso constante apesar das dificuldades existentes ao nível das infraestruturas, a proximidade e a humanização do atendimento”.

A associação refere, no entanto, que a data comemorativa é também um momento de reflexão sobre os desafios que se colocam no presente e no futuro, salientando que “a crescente procura e a evolução das necessidades clínicas tornam urgente a construção de uma nova sala de hemodiálise, que permita oferecer melhores condições aos utentes” e a melhoria das condições de trabalho dos profissionais.