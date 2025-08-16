Açoriano Oriental
    • Ucrânia: Zelensky e Trump vão reunir-se na segunda-feira em Washington

    O Presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, anunciou que aceitou um convite do seu homólogo dos Estados Unidos, Donald Trump, para conversar na segunda-feira em Washington sobre todos os “detalhes” relativos ao conflito, após a cimeira realizada esta sexta-feira no Alasca.

    Hoje, 10:43
    Ucrânia: Zelensky e Trump vão reunir-se na segunda-feira em Washington

    Autor: Lusa

    Será a primeira visita à Casa Branca do líder ucraniano desde o encontro falhado no final de fevereiro, quando Trump e Zelensky mantiveram uma discussão tensa na Sala Oval, e, desta vez, chega com a sombra do fim do isolamento diplomático de Putin.

    Na sua conta na rede social X, Zelensky afirmou que Trump, durante uma chamada no sábado, o tinha informado dos “principais pontos” da sua conversa com o Presidente russo no Alasca.

    “Na segunda-feira, vou encontrar-me com o Presidente Trump em Washington para discutir o conjunto dos detalhes para pôr fim às mortes e à guerra”, escreveu Zelensky.

    “Estou grato pelo convite. É importante que os europeus estejam envolvidos em cada etapa de forma a trazer garantias de segurança fiáveis, ao lado dos Estados Unidos”, acrescentou.

    O líder ucraniano precisou que manteve uma conversa telefónica de cerca de uma hora com Trump, antes de outros líderes europeus se juntarem à chamada.

    Zelensky reiterou ainda o seu desejo de uma reunião trilateral com Trump e Putin, tal como proposta pelo presidente norte-americano.

    “É importante que a força da América tenha um impacto no desenvolvimento da situação”, sublinhou, acrescentando ter falado com Trump sobre “sinais positivos vindos da parte americana” para trazer a Kiev garantias de segurança.

    Os líderes dos Estados Unidos e da Rússia reuniram-se na sexta-feira na Base Aérea de Elmendorf-Richardson, nos arredores de Anchorage, num enconto que, apesar dos elogios aos progressos por ambas as partes, não produziu nenhum anúncio em relação a uma solução para o conflito na Ucrânia, que era o foco do encontro.

    No final de uma cimeira de quase três horas, Putin e Trump realizaram uma conferência de imprensa conjunta, mas não aceitaram perguntas sobre as discussões, para as quais Zelensky não foi convidado.

