    • Treinador quer Santa Clara a “olhar única e exclusivamente” para o Moreirense

    O treinador Vasco Matos reiterou que a prioridade do Santa Clara é a I Liga de futebol e alertou que a equipa têm de “olhar única e exclusivamente” para o Moreirense e não para a Liga Conferência.

    Hoje, 14:02
    “Temos falado, temos alertado. Não nos podemos distrair com essas questões [da Liga Conferência]. Obviamente que sabemos que fazem parte, mas temos de olhar única e exclusivamente para o Moreirense, e para a importância deste mesmo jogo”, afirmou.

    O treinador falava em conferência de imprensa, no estádio de São Miguel, em Ponta Delgada, na véspera da receção à formação de Moreira de Cónegos.

    A partida com o Moreirense vai acontecer três dias após o encontro frente ao Larne (empate caseiro a zero), que assegurou a passagem ao play-off da Liga Conferência, já que os açorianos tinham vencido na Irlanda do Norte por 3-0.

    Na prova europeia, segue-se o Shamrock Rovers (Irlanda), com primeira mão na quinta-feira, nos Açores.

    Vasco Matos insistiu que o objetivo principal do clube é o campeonato, apelando ao “foco” no Moreirense, e garantiu que o Santa Clara está a adaptar-se ao maior número de jogos num curto espaço de tempo.

    “A equipa está bem, a adaptar-se, a perceber que, obviamente, há um maior número de jogos. Tem de haver uma adaptação rápida a esses mesmos jogos. Tem sido uma novidade, mas também sabíamos que ia ser um grande desafio”, realçou.

    O técnico elogiou a qualidade do próximo adversário, orientado por um “treinador muito talentoso” [Vasco Botelho da Costa], antevendo um jogo “muito difícil”.

    “É uma equipa com qualidade e com boas dinâmicas, que tem um treinador muito talentoso. É uma equipa já experimentada na I Liga, com experiência, traquejo e qualidade. Esperamos um jogo difícil. Preparámo-nos para essas dificuldades”, frisou.

    Vasco Matos salientou que o último jogo para a I Liga frente ao Famalicão (derrota por 3-0) já é “passado” e mostrou-se confiante na resposta que a formação açoriana vai dar no jogo de domingo.

    “Esse jogo de há uma semana atrás já é passado, já analisámos, já refletimos. Obviamente que a equipa quer dar resposta. As entradas fortes são sempre importantes. Contamos, também, com o apoio dos nossos adeptos”, reforçou.

    O Santa Clara, com zero pontos, recebe o Moreirense, com três, no domingo, a partir das 17:00 locais (18:00 em Lisboa), no estádio de São Miguel, em Ponta Delgada.

    A partida da segunda jornada da I Liga vai ter a arbitragem de David Rafael Silva (AF Porto).

