Açoriano Oriental
Entre na sua conta
Aceda aos seus dados e faça a gestão da sua subscrição.

Indique o seu nome de utilizador ou endereço de e-mail.
Esqueceu a sua palavra-passe?
Não é membro? Assine hoje.
  • INÍCIO
  • OPINIÃO
  • DOSSIÊS
  • EDIÇÃO IMPRESSA
    • Santa Clara prossegue ciclo “infernal” de jogos frente ao Shamrock Rovers

    “Encarnados” de Ponta Delgada iniciam quinta-feira (21 agosto) o play-off de acesso à fase de liga da Liga Conferência. A partida, em São Miguel, faz parte de uma série de cinco jogos em 15 dias

    Hoje, 09:17
    Santa Clara prossegue ciclo “infernal” de jogos frente ao Shamrock Rovers

    Autor: João Pedro Ferreira/Arthur Melo

    A formação orientada por Vasco Matos iniciou a sua participação europeia com uma deslocação (mais de 3000 quilómetros, km) ao reduto dos croatas do Varazdin, em encontro referente à primeira mão da segunda pré-eliminatória de acesso à Liga Conferência. 

    Na semana seguinte, realizou-se a partida da segunda mão, no Estádio de São Miguel, que culminou na “reviravolta” dos açorianos e consequente passagem à fase seguinte, a terceira pré-eliminatória. 

    No âmbito desta fase, o Santa Clara começou por viajar até à Irlanda do Norte (mais de 2000 km) para defrontar o Larne no dia 7 de agosto (vitória por 0-3). Na semana seguinte, no dia 14, deu-se o embate da segunda mão, que terminou num empate a zeros e carimbou a passagem do conjunto açoriano à última ronda de acesso à fase de liga da prova. 

    Pelo meio, a 10 de agosto, deu-se a estreia na I Liga (derrota por 3-0 ante o Famalicão); e, no dia 17, realizou-se a partida referente à segunda jornada do campeonato (desaire por 0-1 frente ao Moreirense).

    Nesta derradeira etapa, enfrentará os irlandeses do Shamrock Rovers, igualmente num conjunto de duas mãos, que se inicia amanhã, às 19h00, no Estádio de São Miguel. 

    O árbitro austríaco Stefan Ebner vai dirigir a partida.

    Já o encontro da segunda mão decorre a 28 de agosto, na Irlanda, o que implica nova  deslocação de mais de 2000 quilómetros. 

    PUB
    Regional Ver Mais
    Cultura & Social Ver Mais
    Açormédia, S.A. | Todos os direitos reservados

    Este site utiliza cookies: ao navegar no site está a consentir a sua utilização.
    Consulte os termos e condições de utilização e a política de privacidade do site do Açoriano Oriental.