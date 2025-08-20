Santa Clara prossegue ciclo “infernal” de jogos frente ao Shamrock Rovers

A formação orientada por Vasco Matos iniciou a sua participação europeia com uma deslocação (mais de 3000 quilómetros, km) ao reduto dos croatas do Varazdin, em encontro referente à primeira mão da segunda pré-eliminatória de acesso à Liga Conferência.

Na semana seguinte, realizou-se a partida da segunda mão, no Estádio de São Miguel, que culminou na “reviravolta” dos açorianos e consequente passagem à fase seguinte, a terceira pré-eliminatória.

No âmbito desta fase, o Santa Clara começou por viajar até à Irlanda do Norte (mais de 2000 km) para defrontar o Larne no dia 7 de agosto (vitória por 0-3). Na semana seguinte, no dia 14, deu-se o embate da segunda mão, que terminou num empate a zeros e carimbou a passagem do conjunto açoriano à última ronda de acesso à fase de liga da prova.



Pelo meio, a 10 de agosto, deu-se a estreia na I Liga (derrota por 3-0 ante o Famalicão); e, no dia 17, realizou-se a partida referente à segunda jornada do campeonato (desaire por 0-1 frente ao Moreirense).

Nesta derradeira etapa, enfrentará os irlandeses do Shamrock Rovers, igualmente num conjunto de duas mãos, que se inicia amanhã, às 19h00, no Estádio de São Miguel.

O árbitro austríaco Stefan Ebner vai dirigir a partida.

Já o encontro da segunda mão decorre a 28 de agosto, na Irlanda, o que implica nova deslocação de mais de 2000 quilómetros.