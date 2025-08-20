Lusitânia apresenta plantel principal no dia 22 de agosto

O evento insere-se na reta final dos trabalhos de preparação da época 2025/2026, que arranca já no dia 31 de agosto, com a receção ao Elvas, em encontro referente à primeira eliminatória da Taça de Portugal.

Refira-se que a construção do plantel tem sido feita “com base em apoios mínimos e em atletas comprometidos com o clube”, conforme deu nota o presidente, Pedro Tomé, em entrevista concedida ao Açoriano Oriental no dia 20 de julho.

Ainda assim, e apesar das dificuldades em se conciliar a formação de um plantel competitivo com a responsabilidade de “estabilizar o clube fora do campo”, espera-se um grupo unido e “bem orientado”, capaz de dignificar o Lusitânia ao longo de uma campanha exigente no Campeonato de Portugal, prova na qual a formação açoriana vai integrar a Série C.

De referir que a competição se inicia a 7 de setembro, com uma deslocação ao terreno do Samora Correia.

Paralelamente à apresentação do plantel principal, o evento servirá para apadrinhar os atletas da formação e também revelar a nova camisola.

