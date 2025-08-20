Açoriano Oriental
    • Taxa de juro no crédito à habitação desce para 3,385% em julho

    A taxa de juro no crédito à habitação desceu para 3,385% em julho, menos 9,4 pontos face ao mês anterior, acumulando uma redução de 127,2 pontos base desde o máximo de 4,657% em janeiro de 2024

    Hoje, 15:26
    Taxa de juro no crédito à habitação desce para 3,385% em julho

    Autor: Lusa/AO Online

    Segundo dados do Instituto Nacional de Estatística (INE), nos contratos celebrados nos últimos três meses, a taxa de juro desceu de 2,951% em junho para 2,897% em julho, correspondendo a uma diminuição acumulada de 148,3 pontos base desde o máximo atingido em outubro de 2023.

    Considerando a totalidade dos contratos, o valor médio da prestação mensal fixou-se em 394 euros, igual ao valor verificado no mês anterior e menos 11 euros (-2,7%) do que em julho de 2024.

    Do valor da prestação, 202 euros (51%) correspondem a pagamento de juros e 192 euros (49%) a capital amortizado.

    Nos contratos celebrados nos últimos três meses, o valor médio da prestação subiu cinco euros, fixando-se em 636 euros, refletindo uma subida de 3,9% face ao mesmo mês do ano passado.

    O capital médio em dívida para a totalidade dos créditos à habitação aumentou 593 euros, atingindo 72.270 euros.


