Com o turismo a bater recordes, que recordações levam dos Açores?

Autor: Carlota Pimentel
Os magnéticos são o souvenir mais vendido nas lojas de lembranças nos Açores. A opinião é consensual entre as diversas lojas de souvenirs do centro histórico de Ponta Delgada, visitadas pelo Açoriano Oriental. Entre as prateleiras há todo o tipo de artigos, desde canetas, corta-unhas, ...
Regional Ver Mais
-
PS/Açores pede explicações ao Governo Regional sobre atraso no reembolso de medicamentos
Cultura & Social Ver Mais
-
-
-
-
-
-
-
Cultura e Social
Marcha das Festas da Praia da Vitória assinala um quarto de século