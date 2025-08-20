Açoriano Oriental
    • Detido homem nos Açores por alegados crimes de pornografia

    A Polícia Judiciária (PJ) deteve um homem de 21 anos, na ilha de São Miguel, nos Açores, por “fortes indícios” de pornografia de menores contra adolescente de 15 anos, revelou aquela força policial

    Hoje, 12:33
    Detido homem nos Açores por alegados crimes de pornografia

    Autor: Lusa/AO Online

    Segundo a PJ, a investigação teve início em 2024, com “informações recebidas através de mecanismo de cooperação internacional”, relevando que “o agora detido partilhou ficheiros pornográficos, envolvendo um menor, através da internet”.

    “A perícia realizada às imagens partilhadas permitiu identificar a vítima, um adolescente com 15 anos e identificar o suspeito, que produziu e partilhou os vídeos das práticas sexuais que manteve com o menor”, refere a PJ em comunicado.

    A PJ adianta que numa busca à residência do suspeito, realizada na ilha de São Miguel, foi encontrado equipamento informático contendo milhares de vídeos, onde se visualizam crianças, com idades inferiores a 14 anos, em atividades pornográficas com adultos.

    O detido será presente às autoridades judiciárias para aplicação das medidas de coação.

