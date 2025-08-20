Detido homem nos Açores por alegados crimes de pornografia

Segundo a PJ, a investigação teve início em 2024, com “informações recebidas através de mecanismo de cooperação internacional”, relevando que “o agora detido partilhou ficheiros pornográficos, envolvendo um menor, através da internet”.

“A perícia realizada às imagens partilhadas permitiu identificar a vítima, um adolescente com 15 anos e identificar o suspeito, que produziu e partilhou os vídeos das práticas sexuais que manteve com o menor”, refere a PJ em comunicado.

A PJ adianta que numa busca à residência do suspeito, realizada na ilha de São Miguel, foi encontrado equipamento informático contendo milhares de vídeos, onde se visualizam crianças, com idades inferiores a 14 anos, em atividades pornográficas com adultos.

O detido será presente às autoridades judiciárias para aplicação das medidas de coação.