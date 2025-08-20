Açoriano Oriental
Entre na sua conta
Aceda aos seus dados e faça a gestão da sua subscrição.

Indique o seu nome de utilizador ou endereço de e-mail.
Esqueceu a sua palavra-passe?
Não é membro? Assine hoje.
  • INÍCIO
  • OPINIÃO
  • DOSSIÊS
  • EDIÇÃO IMPRESSA
    • Aposentados açorianos penalizados nos acertos

    Pensionistas açorianos da Segurança Social e Caixa Geral de Aposentações só receberão pensões com acertos no IRS em setembro devido a publicação tardia da tabela de retenção

    premium
    Hoje, 08:55
    Aposentados açorianos penalizados nos acertos

    Autor: Nuno Martins Neves
    Todos os pensionistas da Caixa Geral de Aposentações (CGA) receberam a reforma de agosto segundo as novas taxas de retenção do IRS, ficando com uma pensão líquida superior à dos primeiros meses do ano. Todos? Não. Na Região Autónoma dos Açores, os pensionistas da CGA ficaram “a ver navios”. ...
    PUB
    Regional Ver Mais
    Cultura & Social Ver Mais
    Açormédia, S.A. | Todos os direitos reservados

    Este site utiliza cookies: ao navegar no site está a consentir a sua utilização.
    Consulte os termos e condições de utilização e a política de privacidade do site do Açoriano Oriental.