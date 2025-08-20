Carlota Lopes vai representar Portugal no Campeonato do Mediterrâneo

Carlota Lopes, atleta do Clube Karate Shotokan da Relva (CKSR) vai representar Portugal no Campeonato do Mediterrâneo, que decorre entre os dias 12 e 14 de setembro na cidade de Guadalajara, em Espanha.

A jovem açoriana integra um lote de quatro atletas que representarão as “cores nacionais”, no escalão de Kumite (Cadete -61kg). A atleta estreia-se na competição no dia 13 de setembro.

Com esta conquista, a jovem torna-se a primeira atleta natural de São Miguel a figurar numa convocatória da seleção nacional.

De referir que a 31.ª edição da prova, realizada em Espanha, contará com a presença de atletas oriundos de vários países do Mediterrâneo.

O evento assume-se como “uma oportunidade valiosa para jovens karatekas testarem as suas habilidades, aprenderem e crescerem através da alta competição”, refere o presidente da Federação Mundial de Karaté, Antonio Espinos, em nota de apresentação do Campeonato, que consta no sítio oficial da Federação Mediterrânica de Karaté.

