Açoriano Oriental
Entre na sua conta
Aceda aos seus dados e faça a gestão da sua subscrição.

Indique o seu nome de utilizador ou endereço de e-mail.
Esqueceu a sua palavra-passe?
Não é membro? Assine hoje.
  • INÍCIO
  • OPINIÃO
  • DOSSIÊS
  • EDIÇÃO IMPRESSA
    • Carlota Lopes vai representar Portugal no Campeonato do Mediterrâneo

    Atleta do CKSR integra lote de quatro elementos que vai representar a seleção nacional no escalão de Kumite (Cadete -61kg)

    Hoje, 09:28
    Carlota Lopes vai representar Portugal no Campeonato do Mediterrâneo

    Autor: João Pedro Ferreira/Arthur Melo

    Carlota Lopes, atleta do Clube Karate Shotokan da Relva (CKSR) vai representar Portugal no Campeonato do Mediterrâneo, que decorre entre os dias 12 e 14 de setembro na cidade de Guadalajara, em Espanha.

    A jovem açoriana integra um lote de quatro atletas que representarão as “cores nacionais”, no escalão de Kumite (Cadete -61kg). A atleta estreia-se na competição no dia 13 de setembro.

    Com esta conquista, a jovem torna-se a primeira atleta natural de São Miguel a figurar numa convocatória da seleção nacional. 

    De referir que a 31.ª edição da prova, realizada em Espanha, contará com a presença de atletas oriundos de vários países do Mediterrâneo. 

    O evento assume-se como “uma oportunidade valiosa para jovens karatekas testarem as suas habilidades, aprenderem e crescerem através da alta competição”, refere o presidente da Federação Mundial de Karaté, Antonio Espinos, em nota de apresentação do Campeonato, que consta no sítio oficial da Federação Mediterrânica de Karaté. 

    PUB
    Regional Ver Mais
    Cultura & Social Ver Mais
    Açormédia, S.A. | Todos os direitos reservados

    Este site utiliza cookies: ao navegar no site está a consentir a sua utilização.
    Consulte os termos e condições de utilização e a política de privacidade do site do Açoriano Oriental.