Carlota Lopes vai representar Portugal no Campeonato do Mediterrâneo

Autor: João Pedro Ferreira/Arthur Melo
Carlota Lopes, atleta do Clube Karate Shotokan da Relva (CKSR) vai representar Portugal no Campeonato do Mediterrâneo, que decorre entre os dias 12 e 14 de setembro na cidade de Guadalajara, em Espanha.
A jovem açoriana integra um lote de quatro atletas que representarão as “cores nacionais”, no escalão de Kumite (Cadete -61kg). A atleta estreia-se na competição no dia 13 de setembro.
Com esta conquista, a jovem torna-se a primeira atleta natural de São Miguel a figurar numa convocatória da seleção nacional.
De referir que a 31.ª edição da prova, realizada em Espanha, contará com a presença de atletas oriundos de vários países do Mediterrâneo.
O
evento assume-se como “uma oportunidade valiosa para jovens karatekas
testarem as suas habilidades, aprenderem e crescerem através da alta
competição”, refere o presidente da Federação Mundial de Karaté, Antonio
Espinos, em nota de apresentação do Campeonato, que consta no sítio
oficial da Federação Mediterrânica de Karaté.