Açoriano Oriental
Entre na sua conta
Aceda aos seus dados e faça a gestão da sua subscrição.

Indique o seu nome de utilizador ou endereço de e-mail.
Esqueceu a sua palavra-passe?
Não é membro? Assine hoje.
  • INÍCIO
  • OPINIÃO
  • DOSSIÊS
  • EDIÇÃO IMPRESSA
    • MAVI deverá ser implementado no primeiro semestre de 2026

    Previsto para arrancar no primeiro semestre de 2026, o Modelo de Apoio à Vida Independente (MAVI) visa reforçar a autonomia e a inclusão das pessoas com deficiência nos Açores.

    premium
    Hoje, 16:07
    MAVI deverá ser implementado no primeiro semestre de 2026

    Autor: Filipe Torres
    O Instituto da Segurança Social dos Açores (ISSA) está a preparar a implementação do Modelo de Apoio à Vida Independente (MAVI). Previsto para arrancar no primeiro semestre de 2026, o MAVI traduz-se na criação de um “serviço especializado de assistência pessoal de apoio à pessoa com deficiência ou i...
    PUB
    Regional Ver Mais
    Cultura & Social Ver Mais
    Açormédia, S.A. | Todos os direitos reservados

    Este site utiliza cookies: ao navegar no site está a consentir a sua utilização.
    Consulte os termos e condições de utilização e a política de privacidade do site do Açoriano Oriental.