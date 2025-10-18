Açoriano Oriental
    • Presidenciais: Ventura afirma que Gouveia e Melo é cada vez mais o candidato das causas do PS

    O líder do Chega afirmou que Gouveia e Melo protagoniza cada vez mais as causas do PS, sobretudo por ter Mário Soares como modelo presidencial, e apostou que o ex-primeiro-ministro António Costa vai votar no almirante.

    Hoje, 16:04
    Presidenciais: Ventura afirma que Gouveia e Melo é cada vez mais o candidato das causas do PS

    Autor: Lusa

    André Ventura falava à entrada para a sessão de abertura da conferência comemorativa dos 50 anos do IDL - Instituto Amaro da Costa, no Teatro Thalia, em Lisboa, com a presença do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa.

    Em declarações aos jornalistas, André Ventura criticou as posições assumidas pelo almirante Henrique Gouveia e Melo na entrevista que concedeu à agência Lusa, designadamente sobre modelo ideal de Presidente da República e sobre imigração.

    “Disse que se revê na presidência de Mário Soares e que ao fim de dez anos um imigrante, um indivíduo do Bangladesh, da Índia ou do Paquistão, é tão português como nós. Isto não é uma candidatura de alguém que ama o seu país. É uma candidatura de alguém que pensa como a esquerda pensa”, considerou o candidato presidencial do Chega.

    Para André Ventura, o ex-chefe do Estado-Maior da Armada “em cada dia que fala mostra que é cada vez mais o candidato do PS”, o que, na sua perspetiva, vai complicar a situação de António José Seguro, o candidato que será apoiado pelos socialistas.

    “Se estivesse na posição de António José Seguro, eu estaria preocupado, porque cada dia que o almirante fala está a juntar novos apoios socialistas. E aposto que o doutor António Costa vota no almirante Gouveia e Melo para Presidente da República e há todo um PS que prefere o almirante ao António José Seguro, mas isso é com eles, não é um problema nosso”, rematou.

