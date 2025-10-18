PDL26 vai projetar cultura dos Açores a nível nacional e europeu

“O PDL [Ponta Delgada] 26 representa aquilo que tem sido um esforço para nós fazermos aqui uma boa programação, uma boa organização, para que o ano de 2026 seja um ano em que vamos projetar não só a cultura que se faz em Ponta Delgada, mas também nos Açores, a nível nacional e também europeu, mas também trazer a Ponta Delgada outras manifestações culturais que acontecem pelo país e também fora de portas”, afirmou à agência Lusa o presidente da Câmara Municipal de Ponta Delgada, Pedro Nascimento Cabral.



O autarca falava após a sessão de assinatura do protocolo de cooperação de financiamento da PDL26 entre os Ministérios da Cultura e da Economia/Secretaria de Estado do Turismo, o Governo Regional dos Açores e a Câmara Municipal de Ponta Delgada, integrada na conferência “Cultura, Educação e Território no Lugar do Amanhã”, a primeira iniciativa realizada no âmbito do projeto cultural que vai arrancar em janeiro do próximo ano.



Questionado sobre a importância da iniciativa para Ponta Delgada, o autarca referiu que vai permitir colocar no centro da discussão, numa cidade situada na ilha de São Miguel, a meio do Atlântico Norte, não só as manifestações culturais de todos os domínios, mas também projetar o que a região pretende “da cultura para as próximas décadas”.



“Isso é, sem sombra de dúvida, um desafio muito importante para as novas gerações, que vão ter contacto com esta cultura que se faz hoje em dia, mas serão elas que, amanhã, vão também projetar para outras gerações, aquilo que é a nossa identidade e a nossa forma de ser e de estar e de criar aqui a meio do Atlântico Norte”, afirmou Pedro Nascimento Cabral.



Segundo o protocolo a que a Lusa teve acesso, o valor global do financiamento é de 5,3 milhões de euros (650 mil euros a cargo do Turismo de Portugal, 650 mil euros do Ministério da Cultura, um milhão de euros através do Governo Regional e três milhões de euros através da Câmara Municipal de Ponta Delgada).



O acordo define que o planeamento, a promoção, o desenvolvimento e a execução da iniciativa fica a cargo do município de Ponta Delgada.



Na ocasião, a comissária da PDL26, Katia Guerreiro, referiu que a equipa do projeto sensibilizou a ministra da Cultura e o secretário de Estado do Turismo - presentes na assinatura do documento -, para a dificuldade que é a insularidade e os custos que acarreta e foi concedida “uma majoração ao financiamento em mais 300 mil euros acima do que estava esperado”.



O autarca de Ponta Delgada disse que o aumento da verba para a realização do projeto cultural demonstra que o Governo da República foi sensível e reconheceu os condicionalismos geográficos que existem nos Açores, referindo que realizar eventos culturais “a meio do Atlântico Norte é diferente do que realizar em Lisboa, no Porto, ou em qualquer outra cidade do país, sobretudo devido aos condicionalismos de transporte e de mobilidade”.



“Registamos, com muito agrado, esta majoração que o Governo da República faz à realização da Capital Portuguesa da Cultura aqui em Ponta Delgada, precisamente para harmonizar e mitigar aquilo que são os custos que a realização […] acarreta”, concluiu o autarca.





