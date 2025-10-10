AMI faz campanha de recolha de alimentos este fim de semana em supermercados

Segundo a Fundação AMI, estas ações a nível do continente vão decorrer nas lojas Aldi de Cascais (Amoreira), Lisboa (Benfica, Telheiras, Campo de Ourique e Areeiro), Almada (Laranjeiro), Coimbra (Quinta da Maia), Vila Nova de Gaia (Coimbrões) e Porto (Rio Tinto e Paredes).

A população poderá colaborar doando bens alimentares ou de higiene, mas também inscrevendo-se como voluntário, enviando um e-mail para voluntariado@ami.org.pt.

A AMI afirma que a alimentação é uma das principais necessidades identificadas atualmente pelos seus beneficiários e que, “se não for colmatada, condicionará todo o trabalho de apoio social”.

Paralelamente, a Cruz Vermelha Portuguesa (CVP) realiza este fim de semana e até 19 de outubro a campanha “Vale +” em exclusivo em 280 lojas Lidl em todo o país também para recolha de bens alimentares e de higiene, bem como de donativos em vales, para ajuda aos mais carenciados.

A instituição diz que, face ao aumento de pedidos de auxílio, entre 2023 e 2024, “o número de famílias apoiadas pela CVP aumentou 60%”.