Novo laboratório de epidemiologia e biologia molecular da Terceira construído pela concessionária

“O programa funcional preliminar já está fechado, inclusive temos estado em negociações com a Haçor, concessionária do Hospital de Santo Espírito da Ilha Terceira. O mesmo foi entregue ao seu responsável no mês de setembro e já está a ser trabalhado pela equipa”, adiantou, em declarações à Lusa, a secretária regional da Saúde e Segurança Social dos Açores, Mónica Seidi.

A obra está prevista há vários anos. Em 2021, o executivo açoriano solicitou a suspensão do Plano Diretor Municipal de Angra do Heroísmo para construir um novo laboratório em terrenos junto ao hospital.

No Plano Regional Anual para o ano de 2025 estava inscrita uma verba de 30 mil euros, que seria destinada à expropriação de terrenos.

No parecer que deu sobre a anteproposta de plano para 2026, o Conselho de Ilha da Terceira manifestou o seu desagrado pelo facto de o documento não contemplar verbas para o novo laboratório.

Mónica Seidi assegurou, no entanto, que o executivo açoriano não abandonou o projeto.

“É um serviço altamente especializado e tem provas dadas. Era impensável o Governo Regional dos Açores deixar cair este projeto”, frisou.

Segundo a governante, a verba para a expropriação de terrenos deixou de estar inscrita no plano, porque o novo edifício deverá ser construído no perímetro do hospital.

A primeira projeção estima que a obra possa rondar entre 10 a 15 milhões de euros, valor que deverá ser suportado pela concessionária e integrado na Parceria Público Privada (PPP), criada para a construção e gestão do hospital.

“Temos vindo a negociar e a trabalhar juntamente da concessionária. O nosso objetivo é que não haja um agravamento da renda mensal, mas uma extensão do prazo e do contrato entre o Governo Regional e a concessionária”, explicou a titular da pasta da Saúde.

Sem o valor final da obra fechado, a governante disse não ter ainda confirmação do período de extensão do contrato.

Também ainda não há uma data estimada para a conclusão do projeto ou arranque da obra.

Tendo em conta que o anterior programa funcional já tinha quatro anos, foi criado um novo, num trabalho conjunto da tutela com o conselho de administração do hospital e a equipa do SEEBMO.

Segundo Mónica Seidi, o novo programa funcional prevê que o laboratório seja inserido num novo edifício, que deverá ser construído no perímetro do hospital e que dará resposta a outras necessidades da unidade de saúde.

“Estamos a trabalhar para dar as condições de excelência que o SEEBMO tanto merece e também para dar outras respostas a necessidades identificadas pelo próprio hospital”, salientou Mónica Seidi.

Além de uma zona com cerca de 1.500 metros quadrados para a instalação do laboratório e de espaços de apoio, o edifício incluirá ainda uma área para formação, com um auditório com capacidade para 160 pessoas, um hospital de dia de oncologia, com 10 gabinetes de consulta polivalente, um hospital de dia de paliativos, com quatro gabinetes, e uma unidade de internamento de paliativos, com 10 quartos individuais.