"Alojamentos Locais são alvo de burla de arrendamentos falsos" é a manchete do Açoriano Oriental

Autor: AO online
"O crime de corrupção é dos mais difíceis de fazer prova". A entrevista aos autores do livro "Decifrar a Corrupção - Rumo a uma cultura de integridade em Portugal" é outro destaque do jornal.
O alerta da Associação do Alojamento Local dos Açores sobre um novo tipo de burla que está a afetar os Alojamentos Locais em São Miguel está em destaque no Açoriano Oriental de quinta-feira, 30 de outubro de 2025.
