Líder do PSD/Açores diz que salários cresceram 26% na região autónoma

Segundo o também líder do executivo açoriano, as medidas do Governo da coligação PSD/CDS/PPM permitiram um aumento real dos salários na ordem de 11% nos últimos anos, sinal de que está a ser trilhado "o caminho de progresso no rumo certo".



"Ao nível da remuneração bruta base mensal média, esta passou de 923 euros, em dezembro de 2019, para 1165 euros, por referência a dezembro de 2024. É um crescimento nominal de 26% e um aumento real de 11%, já descontado o efeito da inflação", afirmou Bolieiro, na sessão de encerramento do X Congresso dos TSD/Açores, em Ponta Delgada.



Bolieiro, citado em nota de imprensa, disse que o número de formandos em qualificação profissional “cresceu 22% entre 2019 e o presente ano”, sendo que população ativa dos Açores a registou um crescimento de 8%.



O dirigente afirmou que "o número de empregados é agora de 121.500 pessoas, o mais elevado sempre", enquanto a taxa de desemprego "de 3.9% é a mais baixa desde 2001".



Bolieiro recordou que quando o Governo dos Açores de coligação iniciou funções, deparou-se com "jovens sem emprego, sem escola e sem formação, em 2020, na ordem dos 20,2%, estando agora esse número nos 11,5%", o que "é revelador de um novo paradigma que se instalou na região”.



Bolieiro destacou ainda o crescimento no setor do turismo, que "aumentou de 104,5 milhões de euros, em 2019, para 181,1 milhões de euros em receitas no ano de 2024", o que "correspondente a um acréscimo de 80%".



O social-democrata considerou que isso foi possível graças "a esta alavanca geradora de um ecossistema de confiança no investimento e na economia, a par da redução do diferencial fiscal de 30% em sede de IRS, IRC e IVA, permitindo a geração de riqueza".



Mesmo com a diminuição dos impostos, a cobrança de IRC aumentou de 41,9 milhões de euros, em 2019, para 54,8 milhões de euros, "traduzindo-se num crescimento de 31%", disse.





