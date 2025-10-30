Cerimónia de entrega do Prémio Vitorino Nemésio

Segundo uma nota da ALRAA, a cerimónia terá lugar, pelas 18h00, no ‘foyer’ do Auditório do Ramo Grande, na Praia da Vitória, integrando o programa do Festival Literário Outono Vivo.

A sessão inicia-se com as boas-vindas da presidente da Câmara Municipal da Praia da Vitória, Vânia Ferreira, seguindo-se o anúncio do vencedor da primeira edição do prémio, a cargo do presidente do júri, Eduardo Ferraz da Rosa. O livro “Irmã”, obra vencedora do Prémio Literário Vitorino Nemésio, será apresentado publicamente logo após a cerimónia, no bar da Academia de Juventude e das Artes, ficando a apresentação da obra a cargo de Leonor Almeida.

O Prémio Literário Vitorino Nemésio, criado pela ALRAA, pretende homenagear o poeta e escritor açoriano, “perpetuando o seu nome e elevando a cultura da Região Autónoma dos Açores, valorizando a açorianidade na cultura portuguesa e incentivando a criação literária e o gosto pela leitura e pela escrita”.