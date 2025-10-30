Açoriano Oriental
Entre na sua conta
Aceda aos seus dados e faça a gestão da sua subscrição.

Indique o seu nome de utilizador ou endereço de e-mail.
Esqueceu a sua palavra-passe?
Não é membro? Assine hoje.
  • INÍCIO
  • OPINIÃO
  • DOSSIÊS
  • EDIÇÃO IMPRESSA
  • Regional
  • Nacional
  • Internacional
  • Economia
  • Desporto
  • Ciência
  • Cultura & Social
    • Cerimónia de entrega do Prémio Vitorino Nemésio

    O presidente da Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores (ALRAA), Luís Garcia, vai presidir, na segunda-feira, na Praia da Vitória, à cerimónia de entrega da primeira edição do Prémio Literário Vitorino Nemésio

    30 de Oct de 2025, 17:30
    Cerimónia de entrega do Prémio Vitorino Nemésio

    Autor: Lusa/AO Online

    Segundo uma nota da ALRAA, a cerimónia terá lugar, pelas 18h00, no ‘foyer’ do Auditório do Ramo Grande, na Praia da Vitória, integrando o programa do Festival Literário Outono Vivo.

    A sessão inicia-se com as boas-vindas da presidente da Câmara Municipal da Praia da Vitória, Vânia Ferreira, seguindo-se o anúncio do vencedor da primeira edição do prémio, a cargo do presidente do júri, Eduardo Ferraz da Rosa. O livro “Irmã”, obra vencedora do Prémio Literário Vitorino Nemésio, será apresentado publicamente logo após a cerimónia, no bar da Academia de Juventude e das Artes, ficando a apresentação da obra a cargo de Leonor Almeida.

    O Prémio Literário Vitorino Nemésio, criado pela ALRAA, pretende homenagear o poeta e escritor açoriano, “perpetuando o seu nome e elevando a cultura da Região Autónoma dos Açores, valorizando a açorianidade na cultura portuguesa e incentivando a criação literária e o gosto pela leitura e pela escrita”.


    PUB
    Regional Ver Mais
    Cultura & Social Ver Mais
    Açormédia, S.A. | Todos os direitos reservados

    Este site utiliza cookies: ao navegar no site está a consentir a sua utilização.
    Consulte os termos e condições de utilização e a política de privacidade do site do Açoriano Oriental.