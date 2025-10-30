Açoriano Oriental
Entre na sua conta
Aceda aos seus dados e faça a gestão da sua subscrição.

Indique o seu nome de utilizador ou endereço de e-mail.
Esqueceu a sua palavra-passe?
Não é membro? Assine hoje.
  • INÍCIO
  • OPINIÃO
  • DOSSIÊS
  • EDIÇÃO IMPRESSA
    • Vandalismo destrói uma parte da cozinha da Banda Filarmónica Lira de São Roque

    O salão de festas da Banda Filarmónica Lira de São Roque, no concelho de Ponta Delgada, foi alvo de atos de vandalismo entre os dias 23 e 24 de outubro, resultando em danos significativos na cozinha da instituição

    Hoje, 09:11
    Vandalismo destrói uma parte da cozinha da Banda Filarmónica Lira de São Roque

    Autor: Filipe Torres

    Em declarações ao Açoriano Oriental, Luís Moura, presidente da banda, explica que o espaço é frequentemente alugado para batizados, festas e outros eventos da freguesia e constitui uma importante fonte de financiamento para a coletividade. 

    O incidente foi descoberto no dia 24, sexta-feira, quando uma das pessoas que tinha reservado o espaço para um evento recebeu as chaves e se deparou com o cenário de destruição.

    Entre os estragos estão um forno, um esquentador, um lava-loiças e uma arca refrigeradora. 

    “É um ato de pura malvadez e de vandalismo. Isto é uma consequência da droga sintética que está afetar São Roque. Felizmente, não chegaram aos instrumentos, graças a Deus”, desabafou o presidente.

    Luís Moura afirmou que irá apresentar uma queixa às autoridades. “Estamos ao serviço da comunidade há décadas, e é triste ver o nosso trabalho posto em causa por atos destes”, concluiu o presidente.

    PUB
    Regional Ver Mais
    Cultura & Social Ver Mais
    Açormédia, S.A. | Todos os direitos reservados

    Este site utiliza cookies: ao navegar no site está a consentir a sua utilização.
    Consulte os termos e condições de utilização e a política de privacidade do site do Açoriano Oriental.