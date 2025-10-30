Vandalismo destrói uma parte da cozinha da Banda Filarmónica Lira de São Roque

Em declarações ao Açoriano Oriental, Luís Moura, presidente da banda, explica que o espaço é frequentemente alugado para batizados, festas e outros eventos da freguesia e constitui uma importante fonte de financiamento para a coletividade.

O incidente foi descoberto no dia 24, sexta-feira, quando uma das pessoas que tinha reservado o espaço para um evento recebeu as chaves e se deparou com o cenário de destruição.

Entre os estragos estão um forno, um esquentador, um lava-loiças e uma arca refrigeradora.

“É um ato de pura malvadez e de vandalismo. Isto é uma consequência da droga sintética que está afetar São Roque. Felizmente, não chegaram aos instrumentos, graças a Deus”, desabafou o presidente.

Luís Moura afirmou que irá apresentar uma queixa às autoridades. “Estamos ao serviço da comunidade há décadas, e é triste ver o nosso trabalho posto em causa por atos destes”, concluiu o presidente.

