Açoriano Oriental
    • Câmara da Horta pede esclarecimentos à Portos dos Açores sobre cancelamento da escala de cruzeiro

    O presidente da Câmara da Horta, na ilha do Faial, pediu esclarecimentos ao conselho de administração da empresa pública Portos dos Açores, sobre o cancelamento da escala do navio de cruzeiro Artania no porto local

    Hoje, 09:17
    Câmara da Horta pede esclarecimentos à Portos dos Açores sobre cancelamento da escala de cruzeiro

    Autor: Lusa/AO Online

    “Na base desta exigência está a falta de rebocador no porto da Horta, que tem sido utilizado noutros portos da região, o que condiciona o adequado desenvolvimento das operações na infraestrutura portuária, e, ainda ontem [terça-feira], impossibilitou o navio Artania de atracar na ilha do Faial”, referiu a autarquia em comunicado hoje divulgado.

    O presidente do município, Carlos Ferreira, citado na nota, afirma que “estas situações condicionam fortemente a operacionalidade do porto, penalizam toda a economia da ilha e prejudicam seriamente a imagem do Faial, enquanto destino turístico de excelência”.

    Assim, o autarca exige “esclarecimentos urgentes” à Portos dos Açores, empresa que gere os portos açorianos, sobre a situação.

    Carlos Ferreira também pede a adoção de “medidas eficazes”, para que o porto da Horta “continue a assumir-se como uma infraestrutura fundamental na região, acrescentando às suas condições naturais privilegiadas, os equipamentos necessários para o seu cabal funcionamento”.

