Aumenta o número de pessoas vacinadas contra a gripe face a 2024

Desde o início da campanha de vacinação sazonal contra a gripe e a Covid-19, iniciada a 23 de setembro, já foram administradas 14267 doses de vacinas na Região Autónoma dos Açores. Em relação ao ano passado houve um aumento de cerca de 5,6% no número de pessoas vacinadas.

Em declarações ao Açoriano Oriental, Pedro Paes, diretor regional da Saúde, afirma que há um “acréscimo de 756 pessoas vacinadas em relação ao período homólogo do ano transato”, tratando-se um aumento percentual de “cerca de 5,6% na totalidade.

O diretor regional da Saúde, salienta ainda que nos Açores, as pessoas com 85 anos ou mais representam “um aumento percentual de 10,2%”, traduzindo-se em 1411 doses administradas a mais relativamente a 2024”. Estes números equivalem a “um aumento de 138 pessoas relativamente ao período homólogo do ano passado”, reiterou Pedro Paes.

No que diz respeito à vacinação contra a Covid-19, o diretor regional da Saúde destaca uma diminuição na procura: “Nos último anos, temos detetado uma diminuição na procura à vacinação para a Covid-19”. Ressalva, contudo, que o Serviço Regional de Saúde continua a “promover e a incentivar a vacinação para a Covid-19”.

Pedro Paes relembra que a infeção pelo vírus Covid “continua presente na nossa sociedade” e que por este motivo “a vacinação é uma das melhores armas de proteção e de prevenção face à doença”.

A campanha de vacinação da gripe deste ano nos Açores conta com uma diferença, nomeadamente, a inclusão das crianças. Pedro Paes revela ainda que na Região “já se procedeu à vacinação de cerca de 242 crianças”, o que na estimativa do Serviço Regional de Saúde equivale a “6,5% do que tinham projetado inicialmente”.

Segundo o diretor regional da Saúde, pese embora estarmos com um mês de campanha em curso, “vamos continuar a acompanhar a vacinação nas crianças”.

Questionado sobre se é esperado, a curto prazo, um pico de casos de gripe e um possível aumento de afluência aos serviços de urgências, Pedro Paes admite que, “apesar de ser complicado prever este aumento”, as alterações que se têm vindo a verificar na meteorologia, “muitas vezes é sinónimo que iremos iniciar a afluência aos serviços de urgência em crescendo”.

O diretor regional da Saúde recorda que os picos de “ fluxos aos serviços de saúde, acontecem nos Açores um pouco mais tarde que do se observa a nível nacional”. Acrescenta ainda que, para já, não tem “dados que suportam que estamos na época de maior incidência”.

No que concerne a medidas a adotar pelos hospitais e unidades de saúde de ilha da Região, Pedro Paes refere serem analisadas por cada unidade de saúde: “Cada unidade de saúde ou hospital faz a sua análise de afluência e de capacidade de resposta dos serviços às solicitações, e agem em concordância com a sua necessidade. É um trabalho que tem sido feito ao longo dos anos e que é gerido e monitorizado localmente por cada instituição”.

