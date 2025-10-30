Açoriano Oriental
    • Exposição “Vozes e Vidas” no Parque Atlântico

    O centro comercial Parque Atlântico, em Ponta Delgada, vai acolher, entre o próximo sábado e o dia 08 de novembro, a exposição de fotografia “Vozes e Vidas”, que celebra a dedicação das equipas de cuidados paliativos dos Açores

    30 de Oct de 2025, 17:33
    Exposição “Vozes e Vidas” no Parque Atlântico

    Autor: Lusa/AO Online

    Com a mostra, o Parque Atlântico associa-se às I Jornadas Internacionais de Cuidados Paliativos dos Açores e às V Jornadas de Investigação da Associação Portuguesa de Cuidados Paliativos.

    Segundo a organização, a exposição, que revela “o olhar de quatro fotógrafos que se uniram para dar rosto e voz ao trabalho desenvolvido por profissionais que acompanham, diariamente, pessoas em situação de maior vulnerabilidade”, tem entrada livre e pode ser visitada durante o horário de funcionamento do centro comercial.


