Exposição “Vozes e Vidas” no Parque Atlântico

Com a mostra, o Parque Atlântico associa-se às I Jornadas Internacionais de Cuidados Paliativos dos Açores e às V Jornadas de Investigação da Associação Portuguesa de Cuidados Paliativos.

Segundo a organização, a exposição, que revela “o olhar de quatro fotógrafos que se uniram para dar rosto e voz ao trabalho desenvolvido por profissionais que acompanham, diariamente, pessoas em situação de maior vulnerabilidade”, tem entrada livre e pode ser visitada durante o horário de funcionamento do centro comercial.