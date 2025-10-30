Açoriano Oriental
Entre na sua conta
Aceda aos seus dados e faça a gestão da sua subscrição.

Indique o seu nome de utilizador ou endereço de e-mail.
Esqueceu a sua palavra-passe?
Não é membro? Assine hoje.
  • INÍCIO
  • OPINIÃO
  • DOSSIÊS
  • EDIÇÃO IMPRESSA
    • Associação alerta para tentativa de burla nos alojamentos locais

    A ALA alertou para uma nova tentativa de burla que está a afetar proprietários de alojamentos, sobretudo em São Miguel. O esquema envolve reservas falsas e anúncios fraudulentos em plataformas de arrendamento online

    premium
    Hoje, 08:56
    Associação alerta para tentativa de burla nos alojamentos locais

    Autor: Filipe Torres
    A Associação do Alojamento Local dos Açores (ALA) alertou para o aparecimento de um novo esquema de burla que tem vindo a atingir proprietários de alojamentos locais, sobretudo na ilha de São Miguel.&nbsp;Em declarações ao Açoriano Oriental, o presidente da ALA, João Pinheiro, afirma que s...
    PUB
    Regional Ver Mais
    Cultura & Social Ver Mais
    Açormédia, S.A. | Todos os direitos reservados

    Este site utiliza cookies: ao navegar no site está a consentir a sua utilização.
    Consulte os termos e condições de utilização e a política de privacidade do site do Açoriano Oriental.