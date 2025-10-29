Açoriano Oriental
    "Pregos de Cruz" de Emanuel Jorge Botelho lançado quinta-feira

    Emanuel Jorge Botelho, apresenta o seu mais recente livro “Pregos de Cruz”, Averno editora, no próximo dia 30 de outubro, às 18h30, na Livraria SolMar.

    Hoje, 10:46
    “Pregos de Cruz” de Emanuel Jorge Botelho lançado quinta-feira

    Autor: Susete Rodrigues

    A obra é apresentada por Pedro Gomes e a sessão de apresentação conta com leituras de poemas, adianta nota de imprensa.

    Poeta, professor e animador cultural, Emanuel Jorge Botelho, nasceu em Ponta Delgada em agosto de 1950. Licenciou-se em Ciências Políticas e Sociais em Lisboa. Fez parte do GICA - Grupo de Intervenção Cultural Açoriano, fundou e dirigiu a revista Aresta e coordenou o suplemento literário 'Raiz', do jornal Correio dos Açores.

    Emanuel Jorge Botelho, "ausente das luzes da ribalta, é um poeta profundamente ilhéu, mas onde o mundo e a condição humana moram em toda a sua poesia, numa escrita depurada, bela e transcendente", lê-se na nota.

    "Como escreveu Vamberto Freitas: 'Emanuel Jorge Botelho é o nosso mais singular poeta, quer nas palavras que escreve, mas sobretudo nas que não escreve. A brevidade dos seus versos curtos nos seus poemas são livros inteiros, lindos e ditos pelo nunca é dito. Isto só acontece com os mestres da palavra em qualquer género, neste caso da poesia'".

