Açoriano Oriental
    • Começou Conselho de Ministros "histórico" com presidentes das regiões autónomas

    Já está em andamento o Conselho de Ministros com os presidentes das regiões autónomas dos Açores e da Madeira, o que acontece pela primeira vez na história da democracia portuguesa

    Hoje, 10:53
    Começou Conselho de Ministros "histórico" com presidentes das regiões autónomas

    Autor: Nuno Martins Neves

    Faltavam cinco minutos para as 11h00 de Lisboa quando o primeiro-ministro, Luís Montenegro, recebeu no palácio de São Bento José Manuel Bolieiro e Miguel Albuquerque, os presidentes das regiões autónomas dos Açores e da Madeira, respetivamente.

     O motivo é o Conselho de Ministros onde, pela primeira vez, os presidentes dos governos regionais marcam assento.

    Entre os temas trazidos pelo chefe do executivo regional estão a revisão da Lei de Finanças das Regiões Autónomas, as compensações indemnizatórias aos pescadores pela implementação da rede de área marinha protegida dos Açores, bem como as verbas da República para a recuperação do porto comercial das Lajes das Flores e do Hospital do Divino Espírito Santo, de Ponta Delgada.

