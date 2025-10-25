Açoriano Oriental
    • Mau tempo provoca 32 ocorrências em São Miguel

    Proteção Civil adianta que houve uma derrocada, sem feridos, nas Feteiras e inundações em Ponta Delgada, Lagoa e Ribeira Grande.

    Hoje, 15:19

    Autor: Filipe Torres

    O Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros dos Açores (SRPCBA) informou que, devido às condições meteorológicas adversas que afetaram o arquipélago durante o dia de ontem, foram registadas 32 ocorrências na ilha de São Miguel.

    De acordo com o SRPCBA, as situações verificaram-se nos concelhos de Ponta Delgada, Lagoa e Ribeira Grande, e incluem inundações em habitações e vias públicas, o transbordo de ribeiras e derrocadas.

    A derrocada registada na freguesia das Feteiras, no concelho de Ponta Delgada, afetou duas habitações, mas não há feridos a registar.

    Segundo a Proteção Civil, não foi necessário proceder ao realojamento dos moradores, tendo as equipas no local assegurado a avaliação e estabilização da área atingida.

    Ainda em Ponta Delgada, as autoridades registaram a necessidade de realojar temporariamente duas pessoas devido à inundação de uma habitação, sem vítimas a lamentar. Os Bombeiros de Ponta Delgada confirmaram também ao Açoriano Oriental a remoção de um automóvel que ficou entalado próximo da ANC, junto à zona das Arribanas, operação que decorreu sem incidentes.

    Na Ribeira Grande, uma das zonas mais afetadas pela chuva intensa, o presidente da Câmara Municipal, Alexandre Gaudêncio, adiantou ao Açoriano Oriental que a situação está, neste momento, sanada.

    “Desde a primeira hora colocamos equipas no terreno, em articulação com as juntas de freguesia e os bombeiros. As limpezas ainda decorrem, mas a situação encontra-se controlada”, afirmou o autarca.

    Alexandre Gaudêncio referiu que se registaram inundações em algumas moradias, mas nenhuma família precisou de ser realojada. No entanto, alguns prejuízos significativos foram identificados, sobretudo em habitações que ficaram danificadas e poderão vir a beneficiar dos apoios disponíveis.

    O presidente sublinhou ainda que, entre as 7h00 e as 10h30, as equipas municipais estiveram no terreno a prestar apoio e a repor a normalidade nas zonas mais afetadas.

    Também o comandante da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários da Ribeira Grande, José Nuno Moniz, assegurou que, apesar do número de ocorrências, “a situação não é alarmante”.

    O Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros dos Açores reforça o aconselhamento à população para que continue a acompanhar as previsões meteorológicas do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) e a adotar medidas de autoproteção, como evitar circular em zonas propensas a inundações, derrocadas ou transbordo de ribeiras.

    A Proteção Civil mantém vigilância permanente sobre a evolução da situação meteorológica e emitirá novos comunicados caso se justifique.
    Apesar das chuvas intensas e das 32 ocorrências registadas até ao momento, não há feridos nem danos de maior dimensão, e a maioria das situações já se encontra resolvida.

