Nova lei das finanças regionais com grupo de trabalho em 2026

Autor: Açoriano Oriental
"Região leva 15 empresas à Web Summit e lança portal para investidores" é outro dos títulos na capa do Açoriano Oriental, que também adianta que "Eleições Presidenciais marcadas para 18 de janeiro".
Grupo de trabalho vai ser criado com o objetivo de rever a lei de finanças regionais
