Mais de 45.600 jovens recebem apoio à renda através do programa Porta 65

De acordo com Margarida Balseiro Lopes, até ao final do mês de setembro foram contabilizados 45.686 jovens que beneficiaram do programa Porta 65, um apoio financeiro do Governo, destinado a jovens entre os 18 e os 35 anos, para o arrendamento de uma habitação.



Esse valor representa um aumento de 32,5% em comparação com 2024, uma vez que, de acordo com os dados apresentados por Margarida Balseiro Lopes, no ano passado houve 34.481 jovens com direito ao apoio ao arrendamento.



Um número que também representou uma subida face a 2023, ano em que 28.133 jovens foram apoiados pelo Porta 65.



Segundo a ministra, que está a ser ouvida nas comissões de Cultura, Comunicação, Juventude e Desporto, e de Orçamento, Finanças e Administração Pública, sobre o Orçamento do Estado para 2026, o valor médio do apoio também foi aumentado, tendo passado de 255 euros em 2024 para 275 euros em 2025.

