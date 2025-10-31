Açoriano Oriental
Entre na sua conta
Aceda aos seus dados e faça a gestão da sua subscrição.

Indique o seu nome de utilizador ou endereço de e-mail.
Esqueceu a sua palavra-passe?
Não é membro? Assine hoje.
  • INÍCIO
  • OPINIÃO
  • DOSSIÊS
  • EDIÇÃO IMPRESSA
    • Empresários açorianos preocupados com processo de privatização da Azores Airlines

    A Câmara do Comércio e Indústria dos Açores (CCIA) manifestou “preocupação e insatisfação” com a evolução do processo de privatização da Azores Airlines e reafirmou a criação de um plano de contingência, caso a empresa encerre

    Hoje, 15:21
    Empresários açorianos preocupados com processo de privatização da Azores Airlines

    Autor: Lusa/AO Online

    Em comunicado enviado à agência Lusa, a direção da CCIA “manifesta a sua preocupação e insatisfação com a evolução do processo de privatização da Azores Airlines, tendo em consideração o sucessivo protelamento que este tem vindo a conhecer, com a inerente incerteza que está a provocar”.

    “Tratando-se de um assunto de primordial relevância e impacto na economia e nas finanças regionais, bem como na mobilidade dos residentes e dos turistas, era indispensável haver uma maior e mais transparente informação sobre os aspetos mais relevantes deste processo, embora com a necessária salvaguarda de questões necessariamente confidenciais”, alerta.

    A direção da CCIA lembra as conclusões do Fórum CCIA - Encontro Empresarial dos Açores, promovido este mês, que apontavam para a criação de um plano de contingência, “caso se venha a verificar o indesejado encerramento da Azores Airlines, cenário que tem sido, repetidamente, colocado pelo Governo Regional”.

    “Este plano, que é prioritário, deve prever medidas/soluções que contemplem nomeadamente as atuais rotas e frequências que aquela companhia vem assegurando”, alerta.

    Para a associação empresarial, os Açores “não podem ser confrontados com uma situação desta natureza, sem ter um plano consistente devidamente preparado”.

    A posição surge numa altura em que está a ser negociada a privatização da Azores Airlines com o consórcio Newtour/MS Aviation, tendo o Governo Regional admitido a possibilidade de uma negociação particular ou o encerramento da companhia, caso não seja possível alcançar um acordo.

    O Governo Regional revelou na semana passada que o presidente do júri do concurso da privatização da companhia Azores Airlines adiou para 10 de novembro o prazo para o consórcio apresentar uma “proposta firme”.

    Segundo estipulado no caderno de encargos, o consórcio vai ter de apresentar uma “proposta melhorada”, sendo que, além da apresentação da proposta até 10 de novembro, o júri estabeleceu a data-limite de 24 de novembro para a submissão de documentação burocrática.

    Em junho de 2022, a Comissão Europeia aprovou uma ajuda estatal portuguesa para apoio à reestruturação da companhia aérea de 453,25 milhões de euros em empréstimos e garantias estatais, prevendo medidas como uma reorganização da estrutura e o desinvestimento de uma participação de controlo (51%).


    PUB
    Regional Ver Mais
    Cultura & Social Ver Mais
    Açormédia, S.A. | Todos os direitos reservados

    Este site utiliza cookies: ao navegar no site está a consentir a sua utilização.
    Consulte os termos e condições de utilização e a política de privacidade do site do Açoriano Oriental.