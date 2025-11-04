Açoriano Oriental
    • Alemanha prevê mais três mil milhões de euros de ajuda militar a Kiev em 2026

    A Alemanha planeia aumentar a ajuda militar à Ucrânia em três mil milhões de euros em 2026, indicou um porta-voz do Ministério das Finanças alemão à agência de notícias France-Presse

    Hoje, 16:25
    Autor: Lusa/AO Online

    Com este aumento, o apoio do Governo alemão a Kiev será elevado para cerca de 11,5 mil milhões de euros no próximo ano, de acordo com o porta-voz das Finanças, que mencionou em concreto a substituição dos sistemas de defesa antiaérea Patriot.

    O ministro das Finanças, Lars Klingbeil, juntamente com o homólogo da Defesa, Boris Pistorius, “irá propor mais três mil milhões de euros em ajuda para a Ucrânia em 2026 como parte do projeto de lei orçamental suplementar”.

    O porta-voz alemão referiu que a assistência incluirá artilharia, drones, veículos blindados, bem como a substituição de dois sistemas Patriot.

    O jornal alemão Handelsblatt já tinha noticiado este plano, citando fontes governamentais não identificadas, como parte do apoio ocidental à Ucrânia no combate à invasão russa, iniciada em fevereiro de 2022.

    As autoridades de Berlim revelaram em agosto que iriam alocar nove mil milhões de euros para apoiar Kiev em 2025 e planeavam libertar 8,5 mil milhões de euros nos dois anos seguintes.

    Em simultâneo, o executivo do chanceler Friedrich Merz lançou um vasto programa para modernizar e equipar o exército alemão, que tem sido amplamente subfinanciado durante décadas.

    A Alemanha tem denunciado operações frequentes de manipulação, espionagem, desinformação e sabotagem levadas a cabo pela Rússia em território alemão, alegações rejeitadas por Moscovo.

