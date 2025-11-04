Gruta do Carvão em Ponta Delgada recebe 28 mil visitantes por ano





“[Desde 2022] temos um padrão mais ou menos validado nos 28 mil visitantes/ano, incluindo escolas e residentes”, referiu hoje à agência Lusa o presidente da Associação Ecológica Amigos dos Açores, Diogo Caetano.

A gruta, classificada como Monumento Natural Regional desde 2005, tem visitas diárias, que são asseguradas pela presença de sete funcionários e de sete guias da Associação Ecológica Amigos dos Açores, que gere o complexo desde 2007.

“Também estamos algo estabilizados [em relação ao número de visitantes], porque a nossa capacidade de carga, no verão, está praticamente sempre preenchida. Ou seja, nós temos cerca de 150 pessoas por dia e não recebemos mais pessoas”, disse o dirigente.

Segundo Diogo Caetano, a associação assegura diariamente cinco períodos de visita, “cada um deles com a possibilidade, no máximo, de decorrerem duas visitas, uma em Português e outra em Inglês”.

Na época alta, o espaço está perto da “capacidade de carga definida” e a associação não vai “aumentar essa capacidade de carga, mesmo que haja mais procura, porque ela foi equacionada em função das características da gruta”, assumiu.

A visitação da gruta é efetuada sempre com o acompanhamento de guia, ou seja, não são promovidas visitas autónomas, “no sentido de a pessoa visitar e não receber a informação”.

“Temos um programa adaptado, naturalmente, para a visitação geral ou, neste caso, para as escolas ou para associações. Mas, a nossa intenção é que a pessoa vá sempre acompanhada por guia, em Português ou Inglês, […] e que lhe seja prestada uma informação sobre o património da gruta, a importância do património subterrâneo, a importância do meio subterrâneo, também da fauna e da flora que existe nesses locais”, explicou.

Diogo Caetano acrescentou que a visita proporcionada também visa “dar maior informação sobre aquele tipo de ambiente e consciencializar a pessoa mais para os problemas ambientais no geral, se possível”.

As visitas são gratuitas para residentes e podem ser feitas diariamente em dois moldes: visita curta e visita longa. A visita curta tem uma duração entre 30 a 45 minutos (dirigida ao público em geral, onde são percorridos 200 metros de gruta) e a visita longa dura duas a três horas (mediante reserva e de acordo com a disponibilidade dos guias, para um público com interesse em espeleologia, onde são percorridos 1.000 metros de gruta).

Localizada na zona poente da cidade de Ponta Delgada, a Gruta do Carvão estende-se por uma extensão de cerca de 2.500 metros, estando “repartida por três troços/cavidades principais e por zonas intermédias colapsadas e obstruídas, as quais separam fisicamente estas cavidades e, por isso, não permitem o acesso à totalidade do tubo lávico primitivo”.

“Por esta razão, atualmente está reconhecida e cartografada uma extensão de, apenas, cerca de 1.912,1 metros do tubo lávico, que inclui um troço a Norte (Gruta da Rua do Paim, ou Troço 1); um intermédio (Gruta do Carvão, da Rua de Lisboa, dos Secadores de Tabaco, ou Troço 2), um a Sul (Gruta da Rua João do Rego, ou Troço 3) e, ainda, a zona da Gruta da Rua José Bensaúde, esta última com somente cerca de 42,7 metros de comprimento (Troço a)”, segundo informação disponibilizada pela Associação Ecológica Amigos dos Açores.

A associação que gere o complexo tem por fim “defender e valorizar o ambiente, bem como promover a conservação da natureza, privilegiando para isso métodos de trabalho e de intervenção não violentos, através de atividades de caráter cultural, pedagógico, científico, desportivo, recreativo, social ou outro afim”.