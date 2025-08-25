Açoriano Oriental
    • Mais 25% de consultas de enfermagem nas USI

    Em 2024, as nove Unidades de Saúde Ilha (USI) da região realizaram mais de 660 mil consultas de enfermagem, um aumento de 25% face ao ano anterior. Consultas médicas sofreram leve quebra

    Hoje, 16:34
    Mais 25% de consultas de enfermagem nas USI

    Autor: Nuno Martins Neves
    O número de consultas de enfermagem realizadas nas nove Unidades de Saúde de Ilha (USI) do arquipélago sofreram um acentuado incremento em 2024. Ao todo, foram realizadas 660 328 consultas, mais 173 mil que no período homólogo, um aumento na ordem dos 25%, de acordo com os dados do sistema...
