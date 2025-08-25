Mais 25% de consultas de enfermagem nas USI

Autor: Nuno Martins Neves
O número de consultas de enfermagem realizadas nas nove Unidades de Saúde de Ilha (USI) do arquipélago sofreram um acentuado incremento em 2024. Ao todo, foram realizadas 660 328 consultas, mais 173 mil que no período homólogo, um aumento na ordem dos 25%, de acordo com os dados do sistema...
Regional Ver Mais
-
premiumAs 3 mil horas de voo do “anjo” do oceano Atlântico
-
-
-
-
Cultura & Social Ver Mais
-
-
-
-
-
-
-
Cultura e Social
“Duo Toadas” atua nas Noites de Verão da Ribeira Grande