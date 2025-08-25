Açoriano Oriental
    • Autarquia da Madalena abre candidaturas para atribuição de bolsas de estudo

    Os estudantes do concelho da Madalena que frequentem ou pretendam frequentar cursos do ensino superior que confiram o grau de licenciatura podem candidatar-se aos incentivos pecuniários até 31 de outubro

    Hoje, 17:16
    Autarquia da Madalena abre candidaturas para atribuição de bolsas de estudo

    Autor: Lusa/AO Online

    Segundo a autarquia, “os valores atribuíveis variam entre os 1.350 e os 180 euros anuais e destinam-se às famílias/estudantes com baixos recursos económicos e comprovado aproveitamento escolar”. Os estudantes portadores de deficiência beneficiam ainda de um estatuto especial na atribuição da bolsa, que prevê uma majoração em 15% dos valores atribuídos.

    Para mais informações, os interessados devem dirigir-se ao Serviço Social e de Educação da Câmara Municipal da Madalena ou consultar o regulamento que está disponível em https://api.cm-madalena.pt/uploads/1/2/Municipio/CamaraMunicipal/Documentacao/Normas/RegMunConcApoio....

    ﻿

