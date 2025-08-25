Autarquia da Madalena abre candidaturas para atribuição de bolsas de estudo

Segundo a autarquia, “os valores atribuíveis variam entre os 1.350 e os 180 euros anuais e destinam-se às famílias/estudantes com baixos recursos económicos e comprovado aproveitamento escolar”. Os estudantes portadores de deficiência beneficiam ainda de um estatuto especial na atribuição da bolsa, que prevê uma majoração em 15% dos valores atribuídos.

Para mais informações, os interessados devem dirigir-se ao Serviço Social e de Educação da Câmara Municipal da Madalena ou consultar o regulamento que está disponível em https://api.cm-madalena.pt/uploads/1/2/Municipio/CamaraMunicipal/Documentacao/Normas/RegMunConcApoio....