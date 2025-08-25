António Miguel Soares recandidata-se a terceiro mandato

O atual presidente da Câmara Municipal do Nordeste refere que é recandidato às próximas autárquicas “após ter recebido a confiança unânime por parte da Comissão Política” do PSD.

“Sinto que nos últimos oito anos muito se fez pelo concelho, no entanto, tenho, também, a plena consciência que ainda há muito para ser feito e que o projeto que propus aos nordestenses em 2017 ainda não está concluído”, declarou à Lusa.

O social-democrata diz que as pessoas “são sempre a prioridade”, por isso “qualquer projeto, ação ou linhas programáticas têm de estar sempre direcionadas e focadas nas pessoas”.

O candidato está preocupado com o facto do concelho ter perdido população “seguindo a tendência dos concelhos rurais”, sendo que se está a “aumentar a oferta habitacional” visando combater esta tendência.

O autarca quer “continuar a disponibilizar por todas as freguesias do concelho mais habitação social, assim como, loteamentos para a autoconstrução a custos controlados” e dessa forma “fixar a população”.

“Estamos a trabalhar na captação de novos investimentos através dos empresários locais e, também, investidores de fora, permitindo o aumento e diversificação da oferta de emprego”, adianta.

António Miguel Soares considera que a requalificação e manutenção do património municipal “será sempre uma prioridade a pensar em quem cá vive e em quem visita”, porque o turismo “assume uma importância vital para a captação de novos investimentos para o concelho”.

O recandidato pretende avançar com a construção de um pavilhão multiusos na vila do Nordeste, pois o concelho “carece de um espaço que permita a realização de eventos diferenciados e direcionados para o lazer e bem-estar dos nordestenses”.

“Iremos dar seguimento às políticas sociais através do incentivo e apoio à natalidade, apoiaremos a educação e o mérito académico, a compra da primeira habitação e jamais nos esqueceremos dos nordestenses que ao longo da sua vida muito trabalharam e ajudaram o concelho a crescer que são os nossos idosos”, afirma.

Nas autárquicas de 2021, o PSD conseguiu quatro mandatos (69,96%) contra um do PS (21,37%), enquanto o PCP (3,21%) e o Chega (1,03%) ficaram sem representação no executivo.

Com mais de 4.300 habitantes, o concelho é considerado a “décima ilha” do arquipélago, dada a distância da cidade de Ponta Delgada, ali predominando a agricultura, tendo uma das populações mais envelhecidas dos Açores.

Tem assistido um crescimento turístico devido à riqueza da sua paisagem.

Constituem freguesias do concelho a Achada, Achadinha, Algarvia, Lomba da Fazenda, Nordeste (Vila e Lomba da Pedreira), Salga, Santana (Feteira Grande e Feteira Pequena, Santo António de Nordestinho e São Pedro de Nordestinho).

Manuel Paiva, (PS) e Nuno Cymbron (Chega) são os adversários de António Miguel Soares.

As eleições autárquicas vão realizar-se em 12 de outubro.