Inês Sá quer recuperar gestão da Câmara da Horta para o PS

“O Partido Socialista apresenta uma equipa profundamente renovada e reforçada, com o objetivo de transformar e fazer progredir a ilha do Faial para um outro patamar de desenvolvimento”, disse a agência Lusa a candidata do PS, partido que geriu a Câmara da Horta durante mais de 30 anos.

Segundo Inês Sá, filha da antiga líder regional do Bloco de Esquerda, Zuraida Soares, o PS renovou “amplamente” as suas listas de candidatos autárquicos pelo concelho da Horta, apresentando agora “cidadãos participativos e inovadores da sociedade civil faialense”.

“Esta candidatura surge exatamente para responder às necessidades do Faial e dos faialenses, reunindo pessoas dispostas a dedicar tempo, experiência e compromisso ao serviço público, com o objetivo de fortalecer a participação democrática e promover o bem-estar das populações”, insistiu a candidata.

Com 44 anos de idade, a candidata socialista salientou que a ilha do Faial e o concelho da Horta necessitam de uma transformação, só possível com um elenco camarário com mais “energia, experiência e dedicação” e preparado para “conduzir o concelho a novos patamares de desenvolvimento”.

“O Partido Socialista apresenta-se assim como uma alternativa sólida, renovada e responsável, que combina juventude e experiência, inovação e compromisso, para colocar os interesses do Faial e dos faialenses em primeiro lugar”, salientou.

A Câmara da Horta foi gerida pelo PS entre 1989 e 2021 (32 anos consecutivos), tendo os socialistas perdido nas últimas eleições autárquicas para a coligação PSD/CDS-PP/PPM).

Além de Inês Sá, concorrem à Câmara da Horta nas eleições de 12 de outubro o atual presidente do município, o social-democrata Carlos Ferreira, pela CDU (coligação PCP/PEV) apresenta-se Paula Decq Mota, António Faria pelo Chega e Tomás Melo pelo BE.

Para a Assembleia Municipal, o PS apresenta como cabeça de lista Vítor Pimentel, o atual presidente da Junta de Freguesia de Castelo Branco.

O concelho da Horta, o único da ilha do Faial, tem 12.987 eleitores inscritos, e elege sete mandatos à Câmara Municipal, atualmente divididos por apenas duas forças políticas: quatro pela coligação PSD/CDS-PP/PPM e três pelo PS.