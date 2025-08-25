Capa AO 25 agosto 2025

Autor: Açoriano Oriental
Destaque fotográfico para o Sargento-chefe Vítor Casimiro, da Força Aérea, recuperador-salvador que atingiu as 3 mil horas de voo em missões de busca e salvamento, grande parte nos Açores.
"Academias periféricas em risco com novas regras" é a manchete de hoje.
