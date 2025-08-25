Líder do PS acusa Governo de apresentar “medidas avulso” para o país

“Já percebemos que o Governo não tem uma visão para o desenvolvimento do nosso país. Vai apresentando medidas avulso, mas não tem uma visão para o desenvolvimento, para a coesão, para a economia, para o emprego, particularmente nos territórios que estão mais afastados dos grandes centros urbanos”, afirmou o líder socialista antes de seguir viagem pela estrada que liga o país até Faro, no Algarve.

Este é “um percurso histórico, com muita identidade”, afirmando que, com a Rota EN2 “Pela Coesão e Valorização do Território” se quer comprometer com as pessoas e com as instituições que vai encontrar ao longo do percurso.

E entre Trás-os-Montes e o Algarve, José Luís Carneiro apontou que vai poder ver “boas oportunidades”, mas também “estrangulamentos, assimetrias que é preciso ultrapassar com um compromisso nacional para esse objetivo.

Ao longo da viagem, o líder socialista passará por território afetados pelos incêndios. Questionado pelos jornalistas sobre se está preparado para também ouvir críticas, por ter integrado o Governo de António Costa, respondeu que quem “tem que prestar contas por aquilo que fez ou que não fez é o Governo que está no desempenho das suas funções”.

E a propósito recordou as palavras do antigo Presidente da República Cavaco Silva que considerou ser um "guru espiritual" do atual primeiro-ministro e citou: “- a partir dos seis meses de Governo, um Governo que procure justificar os seus insucessos com Governos do passado é um Governo incompetente”.

José Luís Carneiro disse ainda que o Governo PS tinha “um caminho que estava a ser desenvolvido” e considerou “incompreensível” que o “Ministério da Agricultura tenha ido buscar mais de 120 milhões de euros das políticas florestais e tenha levado esse valor para outras políticas, retirando esses recursos financeiros daquela que deveria ser uma prioridade”.

Prioridade essa que, explicou, “tinha que ver com a concretização da reforma da propriedade rústica, com o registo cadastral, tinha que ver, por exemplo, com projetos de reflorestação para a constituição das áreas integradas de gestão da paisagem, para a criação dos mosaicos florestais”.

“Não haverá vencimento das dificuldades estruturais que o país tem se nós não formos capazes de ter políticas de investimento na agricultura, na floresta e na valorização dos recursos económicos e com o povoamento do território e, para isso, é necessário ter uma abordagem de país que passa também pela reforma do próprio Estado, pela reforma dos poderes públicos pela descentralização de serviços e pela colocação de serviços nos vários territórios do país, como aliás, o grupo que trabalhou no âmbito da coesão e das políticas para o interior determinou”, referiu.

Hoje o ponto de encontro, em Chaves, foi na praça General Silveira e, depois, José Luís Carneiro seguiu a pé até à ponte romana de Trajano distribuindo postais, através dos quais pede aos cidadãos para enviarem para o largo do Rato (sede do PS em Lisboa) propostas, sugestões ou críticas, no âmbito da iniciativa “Saber ouvir e dar voz a Portugal”.

A EN2 tem 738 quilómetros, liga Trás-os-Montes ao Algarve pelo interior do país e tornou-se numa rota turística que atrai muitos turistas nacionais e estrangeiros.

A 20 de agosto de 2019, também o antigo primeiro-ministro e secretário-geral do PS António Costa iniciou em Chaves uma viagem pela EN2 defendendo, na altura, que o país tinha de “saber valorizar” um “grande eixo de potencial de desenvolvimento”.