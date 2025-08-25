Bombeiros da Madalena com mais uma denúncia

O Açoriano Oriental tomou conhecimento de mais uma denúncia de más práticas no seio dos Bombeiros Voluntários da Madalena, na ilha do Pico. Uma bombeira, com mais de 20 anos de carreira, queixou-se, no final do ano passado, de assédio moral, difamação e discriminação por parte do comando da corporação.

Depois de ter noticiado as queixas de fraude fiscal, assédio moral, falsificação de documentos e utilização indevida de dados pessoais reportadas pelo adjunto do comando, o jornal teve conhecimento que há, pelo menos, mais uma denúncia contra o comando dos Bombeiros Voluntários.

A bombeira, com mais de 20 anos de carreira, queixou-se de assédio moral, difamação e discriminação, situações que aconteceram no período em que trabalhou como operacional naquela corporação, entre 2022 e 2024.

Nos emails consultados pelo Açoriano Oriental e que foram enviados a várias entidades, desde a Secretaria Regional do Ambiente e Alterações Climáticas, à Inspeção Regional do Trabalho, e à Associação Nacional de Bombeiros relata situação de abuso das horas extras, com vários funcionários a terem esgotado as 200 horas permitidas por lei e de haver bombeiros, em alguns casos, a fazerem turnos de 24, 36 e até 48 horas seguidos. A bombeira denuncia, ainda, casos de favoritismo na atribuição dos horários e de haver um elemento que registou perto de 90 horas extra num mês.

Segundo a mesma afirma nos documentos enviados, foi castigada por ter reportado “situações menos boas” em dois serviços de urgência. Num dos casos, a saída da viatura de emergência foi atrasada, porque a outra bombeira ao serviço se recusava a trabalhar com a denunciante.

As denúncias, sabe o Açoriano Oriental, não tiveram qualquer eco, tendo a funcionária acabado por ver o seu contrato terminado antes do tempo.

Esta é a segunda denúncia de más práticas na corporação que presta auxílio e socorro no concelho da Madalena.

No último ano, o adjunto do comando denunciou para o Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros dos Açores várias “situações anómalas”, que vieram a ser comprovadas por esta entidade, nomeadamente a de um bombeiro estar alcoolizado durante a prestação de socorro e a utilização de uma viatura não homologada.

Outras situações, como o preenchimento de uma ficha de avaliação de provas físicas, onde consta os seus dados pessoais e alegados resultados de desempenho, por hora e data, quando o funcionário se encontrava de baixa, foram entregues no Ministério Público.



De recordar que o bombeiro em questão, com mais de 25 anos de profissão, queixa-se de perseguição, após ter efetuado as denúncias aos seus superiores.