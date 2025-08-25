Açoriano Oriental
Entre na sua conta
Aceda aos seus dados e faça a gestão da sua subscrição.

Indique o seu nome de utilizador ou endereço de e-mail.
Esqueceu a sua palavra-passe?
Não é membro? Assine hoje.
  • INÍCIO
  • OPINIÃO
  • DOSSIÊS
  • EDIÇÃO IMPRESSA
    • Autárquicas
    Movimento convida ASTA para sessão de esclarecimento

    Sónia Nicolau, cabeça-de-lista do movimento independente à Câmara Municipal de Ponta Delgada “Ponta Delgada Para Todos”, convidou a empresa ASTA Atlântida para uma sessão pública de esclarecimento sobre as alterações ao novo empreendimento turístico que está a ser construído na Calheta de Pêro Teive

    Hoje, 10:13
    Movimento convida ASTA para sessão de esclarecimento

    Autor: Nuno Martins Neves

    Em nota de imprensa, a candidata afirma que o objetivo da sessão de esclarecimento é o de “clarificar o ponto de situação da obra, conhecer as novas alterações que possam estar previstas e perceber se haverá mudança na data de conclusão, atualmente marcada para 6 de dezembro de 2025”, afirma, citada na nota de imprensa.

    De recordar que na semana passada, a empresa apresentou um pedido à autarquia para reduzir a área coberta da zona central da praça do hotel que está a ser construído, nas antigas galerias de um centro comercial que nunca chegou a ser concluído. O projeto prevê uma nova unidade hoteleira, com um espaço verde.

    Para Sónia Nicolau, é urgente agir em defesa do espaço público, aguardando o movimento resposta da ASTA Atlântida para a sessão pública, que deverá ter lugar nos primeiros dias de setembro.

    PUB
    Regional Ver Mais
    Cultura & Social Ver Mais
    Açormédia, S.A. | Todos os direitos reservados

    Este site utiliza cookies: ao navegar no site está a consentir a sua utilização.
    Consulte os termos e condições de utilização e a política de privacidade do site do Açoriano Oriental.