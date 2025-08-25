Movimento convida ASTA para sessão de esclarecimento

Em nota de imprensa, a candidata afirma que o objetivo da sessão de esclarecimento é o de “clarificar o ponto de situação da obra, conhecer as novas alterações que possam estar previstas e perceber se haverá mudança na data de conclusão, atualmente marcada para 6 de dezembro de 2025”, afirma, citada na nota de imprensa.

De recordar que na semana passada, a empresa apresentou um pedido à autarquia para reduzir a área coberta da zona central da praça do hotel que está a ser construído, nas antigas galerias de um centro comercial que nunca chegou a ser concluído. O projeto prevê uma nova unidade hoteleira, com um espaço verde.

Para Sónia Nicolau, é urgente agir em defesa do espaço público, aguardando o movimento resposta da ASTA Atlântida para a sessão pública, que deverá ter lugar nos primeiros dias de setembro.

