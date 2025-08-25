Djokovic e Sabalenka em frente, Medvedev derrotado na estreia

Antigo líder do ranking ATP e campeão do torneio norte-americano, em 2021, Medveved continua a viver uma crise de resultados, sobretudo em provas do Grand Slam, e voltou a ser eliminado na primeira ronda, ao ceder diante do francês Benjamin Bonzi (51.º ATP), em cinco sets, com os parciais de 6-3, 7-5, 6-7 (5-7), 0-6 e 6-4.

Depois de eliminado na abertura de Roland Garros e Wimbledon, o moscovita, atual 13.º colocado na hierarquia mundial, sucumbiu novamente frente ao gaulês, após a relva londrina, desta feita ao fim de três horas e 47 minutos, devendo abandonar assim o top 15 mundial.

Ao contrário de Medvedev, de 29 anos, o sérvio Novak Djokovic, dono de 24 troféus do Grand Slam, quatro dos quais conquistados em Flushing Meadows, entrou na 139.ª edição do torneio com um triunfo sobre o jovem norte-americano Learner Tien (50.º ATP), de 19 anos, pelos parciais de 6-1, 7-6 (7-3) e 6-2, naquele que foi o seu primeiro encontro em mais de seis semanas, desde a derrota nas meias-finais de Wimbledon frente a Jannik Sinner.

“Foi um encontro um bocado estranho. O primeiro set foi 20 minutos e o segundo uma hora e 20 minutos, portanto jogámos set opostos. Foi fundamental, para mim, controlar os nervos no segundo set e vencer o ‘tie’break’”, confessou o tenista de Belgrado, que chegou a ser assistido pelo fisioterapeuta no final da segunda partida.

Graças à vitória na abertura, Djokovic, à procura do seu primeiro ‘major’ desde o Open dos Estados Unidos em 2023, vai defrontar na segunda ronda o ‘qualifier’ californiano Zachary Svajda (145.º ATP).

A jogar em casa e a defender o estatuto de vice-campeão, Taylor Fritz, número quatro mundial, voltou ao Louis Armstrong Stadium com uma exibição tranquila sobre o compatriota Emilio Nava (101.º ATP), por 7-5, 6-2 e 6-3, ganhando um duelo resolvido em uma hora e 59 minutos.

Enquanto o californiano vai medir forças na próxima fase da prova com o vencedor do embate entre o argentino Sebastian Baez e o sul-africano Lloyd Harris, o também norte-americano Ben Shelton (6.º ATP) terá como próximo adversário o espanhol Pablo Carreño Busta, após ter batido na jornada inaugural o peruano Ignacio Buse, com os parciais de 6-3, 6-2 e 6-4.

Na competição feminina, a líder do ranking WTA, Aryna Sabalenka, iniciou a defesa do título confirmando o favoritismo diante da suíça Rebeka Masarova (109.ª WTA), por 7-5 e 6-1, marcando encontro na segunda ronda com a russa Polina Kudermetova.

Quem também regressou vitoriosa a Flusing Meadows, onde em 2021 conquistou o único ‘major’ da carreira, foi a britânica Emma Raducanu (35.º WTA), após superar a japonesa Ena Shibahara (130.ª WTA), pelos parciais de 6-1 e 6-2, numa jornada em que a norte-americana Jessica Pegula (4.ª WTA) e a italiana Jasmine Paolini (7.ª WTA) asseguraram igualmente a qualificação para a segunda eliminatória do Open dos Estados Unidos.