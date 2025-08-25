CTSM reforça ambições com inauguração de três campos cobertos

Autor: João Pedro Ferreira
O Clube de Ténis de São Miguel prepara-se para cobrir três dos seus atuais sete campos, um investimento que promete não só melhorar a qualidade das infraestruturas do clube, como também impulsionar a prática da modalidade, que é muito condicionada pelas condiçõe...
Regional Ver Mais
-
Açores determinam destruição de apiários positivos ou suspeitos de loque americana
Cultura & Social Ver Mais
-
-
-
-
-
-
-
Cultura e Social
“Duo Toadas” atua nas Noites de Verão da Ribeira Grande