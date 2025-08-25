Açoriano Oriental
    • CTSM reforça ambições com inauguração de três campos cobertos

    O Clube de Ténis de São Miguel (CTSM) vai inaugurar três recintos cobertos no início de outubro. A obra, orçada em 819 mil euros, vai permitir “aumentar o número de horas de treino” e, assim, contribuir para a melhoria dos resultados alcançados por atletas regionais em competições de âmbito nacional

    premium
    Hoje, 12:28
    CTSM reforça ambições com inauguração de três campos cobertos

Autor: João Pedro Ferreira

    Autor: João Pedro Ferreira
    O Clube de Ténis de São Miguel&nbsp; prepara-se para cobrir três dos seus atuais sete campos, um investimento que promete não só melhorar a qualidade das infraestruturas do clube, como também impulsionar a prática da modalidade, que é muito condicionada pelas condiçõe...
