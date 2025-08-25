Açoriano Oriental
Entre na sua conta
Aceda aos seus dados e faça a gestão da sua subscrição.

Indique o seu nome de utilizador ou endereço de e-mail.
Esqueceu a sua palavra-passe?
Não é membro? Assine hoje.
  • INÍCIO
  • OPINIÃO
  • DOSSIÊS
  • EDIÇÃO IMPRESSA
    • Luís Garcia defende representatividade da diáspora no parlamento regional

    O presidente da Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores (ALRAA) defendeu, nos Estados Unidos, a criação de mecanismos que assegurem a representatividade política da diáspora no parlamento regional, como já acontece a nível nacional

    Hoje, 17:21
    Luís Garcia defende representatividade da diáspora no parlamento regional

    Autor: Lusa/AO Online

    “Se o país já garante aos emigrantes esse direito a nível nacional, também nós, na região, devemos garantir que a distância física não é um obstáculo à cidadania”, afirmou Luís Garcia em Fall River, num encontro promovido pela Portuguese American Leadership Council of the United States (PALCUS), que contou com a participação do presidente da Câmara Municipal local, do Cônsul de Portugal em New Bedford e de outros políticos locais e estaduais.

    Segundo uma nota da ALRAA, Luís Garcia também apontou a ligação entre os Açores e a diáspora jovem como sendo outro desafio central para a região, que exige “estratégias e iniciativas concretas”, como a criação de programas de intercâmbio cultural e académico ou a promoção de iniciativas que aproximem os jovens.


    PUB
    Regional Ver Mais
    Cultura & Social Ver Mais
    Açormédia, S.A. | Todos os direitos reservados

    Este site utiliza cookies: ao navegar no site está a consentir a sua utilização.
    Consulte os termos e condições de utilização e a política de privacidade do site do Açoriano Oriental.