Luís Garcia defende representatividade da diáspora no parlamento regional

“Se o país já garante aos emigrantes esse direito a nível nacional, também nós, na região, devemos garantir que a distância física não é um obstáculo à cidadania”, afirmou Luís Garcia em Fall River, num encontro promovido pela Portuguese American Leadership Council of the United States (PALCUS), que contou com a participação do presidente da Câmara Municipal local, do Cônsul de Portugal em New Bedford e de outros políticos locais e estaduais.

Segundo uma nota da ALRAA, Luís Garcia também apontou a ligação entre os Açores e a diáspora jovem como sendo outro desafio central para a região, que exige “estratégias e iniciativas concretas”, como a criação de programas de intercâmbio cultural e académico ou a promoção de iniciativas que aproximem os jovens.