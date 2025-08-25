JSD tem dado jovens preparados politicamente ao PSD/Açores

Segundo Bolieiro, com as diferentes iniciativas que a JSD leva a efeito na região, tem “já um trabalho feito nos processos e combates eleitorais, sejam eles de nível local, sejam eles de nível regional, nacional ou comunitário”.

“E, por isso, tem dado ao PSD bastante capacidade de apresentar nas suas listas jovens preparados politicamente, com conhecimento da abordagem social-democrata relativamente ao entendimento que temos da nossa sociedade: a participação democrática, a valorização autonómica dos órgãos de governo próprio da região e a nossa relação com a República e a nossa integração na União Europeia”, afirmou o dirigente na conferência de imprensa de apresentação da iniciativa da JSD, que decorreu na freguesia das Sete Cidades, no concelho de Ponta Delgada.

Na sua intervenção, José Manuel Bolieiro referiu que a JSD açoriana, estimulada pelo partido, criou a Universidade de Verão, que “tem sido uma oportunidade consistente de uma preparação, já com uma certa vocação académica, para os grandes temas da atualidade”.

“E tem sido muito relevante. É mais seletiva, tendo em conta a sua organização, mas tem sido abrangente”, com muitos jovens já formados - mais de 360 nas várias edições -, “com grande qualidade”, admitiu.

A 12.ª Universidade de Verão do PSD e da JSD, vai decorrer no concelho da Calheta, na ilha de São Jorge, entre sexta-feira e domingo.

A Universidade de Verão, que incluirá sessões, almoços e jantares com conferências, momentos de formação e visitas de estudo, contará com a participarão de cerca 30 jovens de todas as ilhas do arquipélago, segundo o líder da JSD/Açores, Luís Raposo.

Em relação ao programa, Luís Raposo adiantou que a sessão de abertura será realizada pelas 11h30 de sexta-feira e o encerramento terá lugar pelas 10h00 de domingo, com a presença do presidente do PSD/Açores, José Manuel Bolieiro.

Durante a Universidade de Verão serão escutadas intervenções dos eurodeputados Sebastião Bugalho (falará do potencial da juventude europeia) e Paulo Nascimento Cabral (sobre inteligência artificial).

Estão também previstas as presenças de Sérgio Monteiro, antigo secretário de Estado das Infraestruturas, Transportes e Comunicações, e dos secretários regionais do Turismo, Mobilidade e Infraestruturas (Berta Cabral), da Saúde e Segurança Social (Mónica Seidi), da Juventude, Habitação e Emprego (Maria João Carreiro).

O tema das eleições autárquicas também marcará os trabalhos, com a realização de um almoço conferência com a participação de António Viegas, candidato do PSD à presidência da Câmara Municipal da Calheta, e de Catarina Cabeceiras, cabeça de lista do CDS-PP à liderança da autarquia de Velas.

Na ocasião, o presidente do PSD açoriano foi questionado pelos jornalistas por o partido não ter apresentado candidato à presidência do município do Corvo, nas eleições de outubro.

Bolieiro lembrou que o partido tencionava apresentar uma candidatura à Câmara Municipal da mais pequena ilha açoriana, mas a estrutura local teve outro entendimento.

“Se fosse no domínio exclusivo da comissão política regional apresentaríamos uma candidatura. Como é uma harmonização entre as duas estruturas partidárias, não foi possível. Tenho pena”, concluiu.