As 3 mil horas de voo do “anjo” do oceano Atlântico

Foi a ver o “pessoal dos helicópteros” a sair e a chegar de missões de busca e salvamento da Base Aérea n.º4, nas Lajes, ilha Terceira, que o Sargento-chefe Vítor Casimiro soube o que iria fazer da sua vida. Corria o ano de 2006, então com 31 anos e acabado de se formar na Força Aérea, est...