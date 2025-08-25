Fábio Alves lidera candidatura do CDS-PP em Santa Cruz das Flores

“A nossa candidatura nasce do sonho de fazer diferente. Não digo fazer mais e melhor, porque fazer mais do mesmo e melhorar o mesmo não nos irá fazer evoluir”, disse hoje o candidato à agência Lusa.

Fábio Alves, 36 anos, licenciado em Engenharia Civil, funcionário do município de Santa Cruz das Flores, referiu que o concelho “enfrenta vários problemas estruturais”.

“Uma das preocupações mais urgentes é a revisão do Plano Diretor Municipal (PDM). Esta revisão tem de estar concluída até ao final deste ano. Caso contrário, em 2026, Santa Cruz deixará de poder candidatar-se a fundos comunitários […]. Como ainda nem sequer foi iniciado o processo de discussão pública, arriscamo-nos a perder uma oportunidade estratégica para o futuro do concelho”, apontou.

Admitiu que a principal preocupação da candidatura está na diminuição da população, uma situação que tem várias causas: “Uma das mais evidentes é a saída dos jovens logo após o secundário para prosseguirem estudos superiores. Muitos não regressam, não por falta de vontade, mas por falta de oportunidades”.

Salientou também “um problema grave no acesso à habitação”, referindo que, por ter responsabilidades ao nível dos serviços de ilha da Direção Regional da Habitação do Governo Regional dos Açores, tem “conhecimento direto e legitimidade para afirmar que há muito por fazer”.

Segundo o candidato do CDS-PP, a candidatura que lidera assenta em três pilares fundamentais: habitação, desenvolvimento económico e apoio ao emprego e repovoamento das freguesias.

Se for eleito presidente da Câmara promete que o primeiro foco da sua ação “será a revisão do PDM” para “garantir acesso a fundos comunitários, permitindo fazer mais com menos recurso a investimento próprio”, a par da “renegociação com o Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana (IHRU), para aproveitar os 2,7 milhões de euros do programa 1.º Direito, que estão por aplicar”.

Ainda na habitação avançará com o loteamento habitacional na Terça, a reabilitação de uma moradia (Rua Frei Diogo das Chagas) e a aquisição de casas devolutas nas freguesias e procederá à “rejeição de projetos desajustados como a conversão do edifício Siturflor em T0, T1 e T2”.

Na vertente empresarial propõe a deslocalização da zona industrial para os Vales, a transformação de um dos armazéns da zona do boqueirão no novo mercado municipal e a criação de uma cozinha industrial de incubação para apoiar pequenos produtores.

Outras das propostas passa pelo reforço dos quadros do município com técnicos nas áreas social, desportiva, veterinária e de arquitetura.

Fábio Alves aponta também novas ligações de transporte público entre freguesias, a construção de reservatórios de água, bem como um novo modelo de apoio ao associativismo.

A criação do “cheque educação” para substituir o atual apoio à aquisição de manuais escolares, apoio a deslocações médicas com acompanhante, um centro de recolha animal, desbloquear o projeto do complexo balnear com piscina e um espaço multiusos em Santa Cruz, são outros dos projetos.

O município de Santa Cruz das Flores é liderado pelo socialista José Carlos Mendes, que não pode recandidatar-se por limite de mandatos.

O atual executivo camarário é composto por três eleitos do PS e dois da coligação Unidos com Confiança (PSD/CDS-PP/PPM).

Nas autárquicas de 2021, o PS venceu com 61,82% dos votos e a coligação obteve 35,01%.

Além de Fábio Alves são conhecidas as candidaturas de Ivan Castro (PS), Daniel Miranda (PSD), José Paulo Sousa (Chega) e Elisabete Noia (Movimento Cívico Pelo Concelho) à presidência da Câmara Municipal de Santa Cruz das Flores.

As eleições autárquicas estão marcadas para 12 de outubro.